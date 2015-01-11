Челябинская ветеринарная станция открыла современное отделение визуальной диагностики

В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 24 июня открывается новая фотовыставка - «Маленькие герои большой войны». Это уже четвертая экспозиция, подготовленная к юбилею Победы Объединенным государственным архивом Челябинской области, в рамках сотрудничества с ЦПКиО...
22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны. Сейчас эта дата признана международным Днем памяти и скорби. В качестве напоминания об этом трагическом событии в Казахстане, России, Белоруссии и Украине принято зажигать свечи, отдавая дань всем погибшим на этой войне...
В Озерске состоялась встреча главы Озерского городского округа Евгения Щербакова и председателя избирательной комиссии округа Алексея Рожкова.Глава округа убедился, что подготовка к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию...
Утром 22 июня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, председатель профсоюза ПО «Маяк» Максим Чубенко, заместитель главы...
Участникам площадки «Урал Медийный» форума «Утро-2020» предстоит выполнить задания онлайн-хакатона и создать бота в Telegram, моушн-дизайн для Instagram и вирусный ролик для TikTok. Продукты оценят представители медиакомпаний, которые предоставят авторам лучших работ места для удаленных и офлайн-стажировок, сообщает Молодежный ресурсный центр...
Новый уровень обследования и лечения животных готовы предложить их владельцам специалисты Челябинской городской ветеринарной станции. В июне здесь организовано новое подразделение — визуальной диагностики, которое объединило кабинеты УЗИ и рентгенологического обследования...
В период пандемии коронавируса серьезным заделом в наращивании объемов производства и повышении эффективности работы предприятий, в первую очередь, промышленных, стали подходы, апробированные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»...
Новый уровень обследования и лечения животных готовы предложить их владельцам специалисты Челябинской городской ветеринарной станции. В июне здесь организовано новое подразделение — визуальной диагностики, которое объединило кабинеты УЗИ и рентгенологического обследования.Главный врач ОГБУ «Челябинская ветстанция» Иван Полосков рассказывает, что УЗИ и рентген в клинике существовали и раньше, а с июня это звенья одной цепи.«Специалисты, кабинеты, инструментальная база, высокоточная аппаратура объединены под одним руководством, что позволит оптимизировать работу, — комментирует руководитель ветстанции. — В подразделение визуальной диагностики переведены профессионалы высокой квалификации с большим стажем. Именно высокий профессиональный уровень наших специалистов стал одной из побудительных причин организовать визуальную диагностику под единым началом, так как в наш адрес поступало немало обращений с просьбой увеличить время работы кабинета УЗИ, что говорит о доверии владельцев животных к качеству работы диагностов ОГБУ «Челябинская ветстанция».Сегодня в новом подразделении работают четыре УЗИ-специалиста, появилась возможность вести прием пациентов одновременно в двух кабинетах. В рентгенологическом кабинете будут работать посменно два специалиста, что позволит задействовать аппаратуру в полном объеме.«Для открытия второго кабинета ветеринарная станция приобрела новейший аппарат УЗИ-диагностики экспертного класса, позволяющий проводить точечную диагностику на самых ранних стадиях сердечно-сосудистой патологии, получать картину работы сердца и состояния сосудов очень высокой степени визуализации, — рассказывает заведующая отделением визуальной диагностики, врач высшей категории Наталья Беспалова. — Новая аппаратура позволит точнее выявлять аномалии развития сосудов, начальные стадии развития новообразований, оценивать морфологическое и функциональное состояние того или иного органа, а также использовать новаторские возможности оборудования для скрупулезной детализации диагноза. Также мы начинаем проводить УЗИ животным до рождения, обследуем новорожденных любого веса, собак и кошек от самых маленьких до гигантов».Наиболее частая причина обращения владельцев животных в клинику — нарушение работы сердечно-сосудистой системы питомцев, в этом случае проводится полное кардиологическое обследование, которое включает в себя эхокардиографию (УЗИ сердца), ЭКГ, клиническое обследование, рентген. Квалификация специалистов Челябинской ветстанции позволяет проводить такое обследование ежедневно, для большого количества пациентов. Результаты обследований сохраняются в электронной базе данных, и при необходимости могут быть отправлены электронной почтой, в том числе иногородним клиентам со своими питомцами, которым также будут рады в Челябинске. В сложных случаях врачи ветклиники проведут консилиум совместно с ведущими специалистами клиник Москвы и Санкт-Петербурга.По словам ведущего врача отделения Галины Бессарабовой, кардиология является для них основным направлением. Врачи осуществляют предоперационное обследование для определения анестезиологических рисков, проводят исследования сердечно-сосудистой системы и консультируют по выявленным патологиям, используя новейшую аппаратуру. Теперь врач-кардиолог ведет прием ежедневно: к трем специалистам скоро добавится четвертый, который заканчивает обучение.Подразделение визуальной диагностики принимает пациентов ежедневно: с 8.30 до 20 часов в будние дни и с 9 до 20 — в выходные и праздничные дни на Свердловском тракте, 18а. Пользоваться услугами рекомендуется по предварительной записи, использовать соответствующий раздел на сайте учреждения «Запись на прием» или обращаться по единому номеру телефона: (351) 214-14-14.По материалам пресс-центра минсельхоза Челябинской области.