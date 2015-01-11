2020-06-22YEKT10:00:00 | Губерния Челябинская ветеринарная станция открыла современное отделение визуальной диагностики Новый уровень обследования и лечения животных готовы предложить их владельцам специалисты Челябинской городской ветеринарной станции. В июне здесь организовано новое подразделение — визуальной диагностики, которое объединило кабинеты УЗИ и рентгенологического обследования.Главный врач ОГБУ «Челябинская ветстанция» Иван Полосков рассказывает, что УЗИ и рентген в клинике существовали и раньше, а с июня это звенья одной цепи.«Специалисты, кабинеты, инструментальная база, высокоточная аппаратура объединены под одним руководством, что позволит оптимизировать работу, — комментирует руководитель ветстанции. — В подразделение визуальной диагностики переведены профессионалы высокой квалификации с большим стажем. Именно высокий профессиональный уровень наших специалистов стал одной из побудительных причин организовать визуальную диагностику под единым началом, так как в наш адрес поступало немало обращений с просьбой увеличить время работы кабинета УЗИ, что говорит о доверии владельцев животных к качеству работы диагностов ОГБУ «Челябинская ветстанция».Сегодня в новом подразделении работают четыре УЗИ-специалиста, появилась возможность вести прием пациентов одновременно в двух кабинетах. В рентгенологическом кабинете будут работать посменно два специалиста, что позволит задействовать аппаратуру в полном объеме.«Для открытия второго кабинета ветеринарная станция приобрела новейший аппарат УЗИ-диагностики экспертного класса, позволяющий проводить точечную диагностику на самых ранних стадиях сердечно-сосудистой патологии, получать картину работы сердца и состояния сосудов очень высокой степени визуализации, — рассказывает заведующая отделением визуальной диагностики, врач высшей категории Наталья Беспалова. — Новая аппаратура позволит точнее выявлять аномалии развития сосудов, начальные стадии развития новообразований, оценивать морфологическое и функциональное состояние того или иного органа, а также использовать новаторские возможности оборудования для скрупулезной детализации диагноза. Также мы начинаем проводить УЗИ животным до рождения, обследуем новорожденных любого веса, собак и кошек от самых маленьких до гигантов».Наиболее частая причина обращения владельцев животных в клинику — нарушение работы сердечно-сосудистой системы питомцев, в этом случае проводится полное кардиологическое обследование, которое включает в себя эхокардиографию (УЗИ сердца), ЭКГ, клиническое обследование, рентген. Квалификация специалистов Челябинской ветстанции позволяет проводить такое обследование ежедневно, для большого количества пациентов. Результаты обследований сохраняются в электронной базе данных, и при необходимости могут быть отправлены электронной почтой, в том числе иногородним клиентам со своими питомцами, которым также будут рады в Челябинске. В сложных случаях врачи ветклиники проведут консилиум совместно с ведущими специалистами клиник Москвы и Санкт-Петербурга.По словам ведущего врача отделения Галины Бессарабовой, кардиология является для них основным направлением. Врачи осуществляют предоперационное обследование для определения анестезиологических рисков, проводят исследования сердечно-сосудистой системы и консультируют по выявленным патологиям, используя новейшую аппаратуру. Теперь врач-кардиолог ведет прием ежедневно: к трем специалистам скоро добавится четвертый, который заканчивает обучение.Подразделение визуальной диагностики принимает пациентов ежедневно: с 8.30 до 20 часов в будние дни и с 9 до 20 — в выходные и праздничные дни на Свердловском тракте, 18а. Пользоваться услугами рекомендуется по предварительной записи, использовать соответствующий раздел на сайте учреждения «Запись на прием» или обращаться по единому номеру телефона: (351) 214-14-14.По материалам пресс-центра минсельхоза Челябинской области. AzAzA 2020-06-22YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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