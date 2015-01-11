Общественная палата Челябинской области проведет брифинг по готовности к общероссийскому голосованию

В День памяти и скорби в Озерском городском округе прошла международная акция «Свеча памяти». В ней приняли участие волонтеры различных общественных объединений и представители Собрания депутатов под руководством Андрея Кузнеченкова. Подробнее
В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 24 июня открывается новая фотовыставка - «Маленькие герои большой войны». Это уже четвертая экспозиция, подготовленная к юбилею Победы Объединенным государственным архивом Челябинской области, в рамках сотрудничества с ЦПКиО...
22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны. Сейчас эта дата признана международным Днем памяти и скорби. В качестве напоминания об этом трагическом событии в Казахстане, России, Белоруссии и Украине принято зажигать свечи, отдавая дань всем погибшим на этой войне...
В дни Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации челябинцы и магнитогорцы смогут поставить подписи за присвоение своим городам звания «Город трудовой доблести». Поддержать инициативу южноуральцы смогут с 25 июня до 1 июля включительно на участках для Общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ...
С 6 по 12 июля пройдет всероссийский технологический кейс-чемпионат MAKERCASE. Он посвящен креативным технологиям и разработкам инновационных проектов. Регистрация продлится до 1 июля. Можно участвовать как индивидуально, так и в командах до пяти человек, сообщает Молодежный ресурсный центр...
Челябинский проект по сохранению исторической памяти выиграл президентский грант. Благодаря этой победе вблизи Миасса появится природно-индустриальный парк «Призрак горы Французской», сообщает управление общественных связей. Площадкой для реализации проекта станет руинизированный памятник индустриального наследия Южного Урала - рудник «Холмистый», где в начале XX века добывали асбест...
Правительство региона объявляет набор в резерв управленческих кадров Челябинской области. Соответствующее распоряжение № 587-р подписал 11 июня 2020 года губернатор Алексей Текслер. Для участия в конкурсе приглашаются кандидаты, соответствующие следующим квалификационным требованиям к руководящим должностям государственной гражданской и муниципальной службы Челябинской области и должностям руководителей подведомственных учреждений:высший уровень резерва:возраст до 50 лет;высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета;рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях высшей группы категории «руководители» не менее 5 лет;базовый уровень резерва:возраст до 45 лет;высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета;рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях главной группы категории «руководители» не менее 3 лет;перспективный уровень резерва:возраст до 35 лет;высшее образование не ниже уровня бакалавриата;рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях главной (ведущей) группы категории «специалисты» не менее 1 года...
Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов принял участие в церемонии возложения цветов и венков на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба полпредства. Церемония началась с минуты молчания...
Молодые люди из студенческих отрядов Челябинской области оставили на асфальте под окнами больниц и поликлиник рисунки-поздравления, а также записали ролики со словами благодарности южноуральским врачам. Мероприятия проходили с 19 по 22 июня в честь Дня медицинского работника...
В центре Челябинска, на улице Кирова, у памятника добровольцам-танкистам, открылась историко-документальная выставка «Черные ножи». Экспозиция, посвященная 75-летию Победы, подготовлена по материалам из фондов Объединенного государственного архива Челябинской области...
Готова ли Общественная палата Челябинской области к предстоящему общероссийскому голосованию за поправки в Конституцию РФ? Сколько независимых наблюдателей начнут свою работу 25 июня? Как прошло их обучение? Об этом пойдет речь на брифинге, который проведет завтра, 23 июня, Общественная палата региона.В брифинге примут участие руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш и исполнительный директор – руководитель аппарата Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский.Брифинг состоится на платформе ZOOM 23 июня, в 12:00. Для СМИ, желающих принять участие в мероприятии, обязательна предварительная регистрация по ссылке - https://forms.gle/8PhmUsnpjiJGbdu79.По указанным во время регистрации данным будет выслана ссылка на видеоконференцию.