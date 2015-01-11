В Челябинской области потеплеет до +25 градусов

В Челябинской области в среду, 24 июня, воздух прогреется до 20-25 градусов.
Прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночные температуры составят 7-12 градусов, в горах и низинах похолодает до плюс двух. Днем в горах столбики термометров покажут 15-20 градусов. Местами порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.
В Челябинске 24 июня ожидается 7-9 градусов ночью и 21-23 – днем. Прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.
В большинстве районов Челябинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости).
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-25-gradusov_127599.html