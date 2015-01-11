2020-06-23YEKT13:00:00 | Губерния На ПКЗ «Дубровский» подвели первые итоги участия в нацпроекте «Повышение производительности и поддержка занятости» Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области









В ООО «ПКЗ «Дубровский» подвели итоги трех месяцев работы в рамках национального проекта «Повышение производительности и поддержка занятости». Стартовавший в начале марта 2020 года процесс внедрения инструментов бережливого производства уже дал ощутимые результаты, сообщает минпром.«Наш завод входит в состав агропромышленного холдинга «Равис», и первое знакомство с целями и методами реализации нацпроекта мы получили в головной компании. Увидев практические результаты своих коллег, твердо решили с помощью специалистов Федерального и Регионального центров компетенций провести аудит и у себя. Вступили в программу обучения и сразу увидели, как принципы бережливого производства за очень короткое время помогают снижать потери практически без привлечения дополнительных средств и трудовых затрат», - говорит директор ООО «ПКЗ «Дубровский» Александр Подкорытов.В качестве пилотного потока для повышения производительности труда был выбран участок «Производство колбасы брауншвейгской», поскольку доля этого сорта мясных изделий занимает 40% в общем объеме всей выпускаемой заводом продукции.Проанализировав поток и проведя диагностику, эксперты по бережливому производству обозначили около 160 проблем, в том числе: отсутствие подготовленной к отгрузке продукции, беспорядок и захламление на складах, ограниченное пространство для транспортировки и размещения рам на участке фасовки, слишком трудоемкий процесс резки сосисок для фасовки, нерациональное хранение и логистику сырья и др. Кроме того, были выявлены потери от ненужной транспортировки и излишних движений, избыточного ожидания между операциями, простоя оборудования, процессов переработки брака и т.д.«На любом предприятии есть моменты, на которые в силу привычки как-то не обращаешь внимания, но, когда что-то меняется, эффект ощущается сразу. Мы, например, при подъезде транспорта к местам выгрузки-разгрузки продукции постоянно устанавливали дополнительные приспособления для регулировки высоты погрузочной телеги. Стоило изготовить для этого специальные металлические щиты, как погрузка и разгрузка стали удобнее, быстрее и безопаснее. Закупили тележки для транспортировки бочек - и к этому процессу теперь привлекается гораздо меньше людей. И таких «мелочей», которые, как оказалось, гарантируют успех, очень много», - делится внутренний тренер команды предприятия Татьяна Адлер.В итоге только после первого этапа участия в нацпроекте ПКЗ «Дубровский» удалось снизить время протекания процесса производства на 45% - с 9 до 5 дней, а незавершенное производство в потоке – на 14%, с 39,5 до 34 тонн.Работники завода убедились, что уже только путем перестановки оборудования и организации рабочих мест по системе 5С можно добиться значительной оптимизации производственного процесса. Это, в частности, исключает лишние операции и уменьшает ручной труд.«За эти три месяца мы сильно продвинулись в снижении производственных потерь. Но предстоит сделать еще больше. Одна из важнейших задач следующего этапа работы в нацпроекте – привить культуру бережливого производства всем специалистам и работникам предприятия, научить их думать этими принципами. Мы нацелены на высокие результаты и надеемся достичь их всем коллективом», - резюмирует Александр Подкорытов.







Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской областиВ ООО «ПКЗ «Дубровский» подвели итоги трех месяцев работы в рамках национального проекта «Повышение производительности и поддержка занятости». Стартовавший в начале марта 2020 года процесс внедрения инструментов бережливого производства уже дал ощутимые результаты, сообщает минпром.«Наш завод входит в состав агропромышленного холдинга «Равис», и первое знакомство с целями и методами реализации нацпроекта мы получили в головной компании. Увидев практические результаты своих коллег, твердо решили с помощью специалистов Федерального и Регионального центров компетенций провести аудит и у себя. Вступили в программу обучения и сразу увидели, как принципы бережливого производства за очень короткое время помогают снижать потери практически без привлечения дополнительных средств и трудовых затрат», - говорит директор ООО «ПКЗ «Дубровский».В качестве пилотного потока для повышения производительности труда был выбран участок «Производство колбасы брауншвейгской», поскольку доля этого сорта мясных изделий занимает 40% в общем объеме всей выпускаемой заводом продукции.Проанализировав поток и проведя диагностику, эксперты по бережливому производству обозначили около 160 проблем, в том числе: отсутствие подготовленной к отгрузке продукции, беспорядок и захламление на складах, ограниченное пространство для транспортировки и размещения рам на участке фасовки, слишком трудоемкий процесс резки сосисок для фасовки, нерациональное хранение и логистику сырья и др. Кроме того, были выявлены потери от ненужной транспортировки и излишних движений, избыточного ожидания между операциями, простоя оборудования, процессов переработки брака и т.д.«На любом предприятии есть моменты, на которые в силу привычки как-то не обращаешь внимания, но, когда что-то меняется, эффект ощущается сразу. Мы, например, при подъезде транспорта к местам выгрузки-разгрузки продукции постоянно устанавливали дополнительные приспособления для регулировки высоты погрузочной телеги. Стоило изготовить для этого специальные металлические щиты, как погрузка и разгрузка стали удобнее, быстрее и безопаснее. Закупили тележки для транспортировки бочек - и к этому процессу теперь привлекается гораздо меньше людей. И таких «мелочей», которые, как оказалось, гарантируют успех, очень много», - делится внутренний тренер команды предприятия.В итоге только после первого этапа участия в нацпроекте ПКЗ «Дубровский» удалось снизить время протекания процесса производства на 45% - с 9 до 5 дней, а незавершенное производство в потоке – на 14%, с 39,5 до 34 тонн.Работники завода убедились, что уже только путем перестановки оборудования и организации рабочих мест по системе 5С можно добиться значительной оптимизации производственного процесса. Это, в частности, исключает лишние операции и уменьшает ручной труд.«За эти три месяца мы сильно продвинулись в снижении производственных потерь. Но предстоит сделать еще больше. Одна из важнейших задач следующего этапа работы в нацпроекте – привить культуру бережливого производства всем специалистам и работникам предприятия, научить их думать этими принципами. Мы нацелены на высокие результаты и надеемся достичь их всем коллективом», - резюмирует Александр Подкорытов. Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области AzAzA 2020-06-23YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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