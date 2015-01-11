2020-06-23YEKT13:00:00 | Губерния Жилье, газ, дороги: в Челябинской области благодаря госпрограмме развиваются сельские территории Челябинская область успешно реализует государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». В числе мероприятий госпрограммы – улучшение жилищных условий селян, газификация сельских поселений, строительство и ремонт социальных объектов и дорог. Активные участники программы – муниципалитеты Увельского, Уйского, Нагайбакского, Кизильского, Чебаркульского, Аргаяшского, Кунашакского и Агаповского районов – уже объявили конкурсные процедуры на строительство газораспределительных сетей, досуговых центров и других объектов. До конца года в рамках программы будет освоено 863,7 млн рублей, сообщает минсельхоз.По словам заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Евгения Недбайло, полностью выплачены средства 2020 года на улучшение жилищных условий в сельской местности: 67 сельских семей получили социальные выплаты для приобретения или строительства собственного жилья. Общая сумма выплат из областного и федерального бюджетов составила больше 98 миллионов рублей. Начато строительство газораспределительных сетей: в 2020 году планируется ввести 50,2 километра ГРС. Средства на строительство сетей распределяются между исполнителями работ на конкурсной основе через закупки для муниципальных нужд. Объем бюджетных средств на эти цели — 112,7 миллиона рублей, в том числе 95 млн рублей — из областного бюджета.Уже полностью построены запланированные газовые сети в деревне Звягино Чебаркульского района — 4,6 км и селе Губернское Аргаяшского района — 3,2 километра ГРС. Половина работ выполнена в поселке Ишалина Аргаяшского района, где будет проложено 4,5 км, и селе Кунашак (6,8 км ГРС). Начаты строительно-монтажные работы в селе Новобурановка Агаповского района (7,2 км), поселке Сухтелинский Верхнеуральского района (13,7 км) и Балканы Нагайбакского района (10,2). Общая протяженность газораспределительных сетей здесь составит 31,1 км.Новшеством в госпрограмме по сравнению с предыдущими годами является комплексное развитие сельских агломераций. В рамках этого направления в 2020 году будет реализовано 16 проектов в Кизильском, Нагайбакском, Увельском и Уйском районах, на эти цели будет направлено без малого 154 млн рублей (в т. ч. 29,2 млн рублей из областного бюджета). В муниципальных образованиях уже объявлены конкурсы на определение поставщиков соответствующих товаров и услуг.Основная идея комплексного подхода к развитию села состоит в том, что каждый проект решает поставленную задачу с помощью разноплановых мероприятий. Например, в Увельском районе в рамках одного проекта будет построен школьный спортзал и приобретен автобус для Дома культуры, который будет возить детей на спортивные и другие мероприятия. В поселке Нагорный этого же района будут построены блочная котельная и культурно-досуговый центр в селе Кичигино: котельная будет отапливать новый КДЦ и часть поселения. В Кизильском, Нагайбакском и Уйском районах будут решены следующие задачи: капитальный ремонт Дома творчества и футбольного поля, газоснабжение жилых домов, ремонт школьного спортзала и клуба, приобретение санитарного автомобиля, строительство спортивных площадок, капитальный ремонт клубов, строительство лыжероллерной трассы. В конце июня планируются закупки санитарного автомобиля в Кизильском районе и автобуса в Увельском.В рамках обновленной госпрограммы (эта программа является «преемницей» госпрограмм социального развития и устойчивого развития сельских территорий, реализуемых с 2003 и с 2013 года соответственно) в текущем году запущена сельская ипотека: кредиты на строительство или покупку жилья в сельской местности выдаются уполномоченными банками по ставке не выше 3% годовых. В Челябинской области эту программу первым запустил «Россельхозбанк», в июле к ней планирует присоединиться «Сбербанк». «Россельхозбанк» уже выдал более 200 таких кредитов в регионе.Общее финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в Челябинской области по линии минсельхоза составит: в 2020 году — 364,7 млн рублей, 2021 году — 488 млн рублей, 2022 году — 131,1 млн рублей. В 2021-22 годах средства госпрограммы будут направлены также на организацию комплексной жилой застройки сельских территорий: поддержку получат муниципалитеты при строительстве жилых домов для предоставления их по договору найма жилого помещения.Еще одна составляющая госпрограмма — строительство дорог в сельской местности. В 2020 году на эти цели направляется 499 млн рублей. Главным распорядителем этих средств является министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В текущем году планируется реконструировать дорогу в Карталинском районе протяженностью 13,6 км, построить две автодороги в Агаповском (4,2 км) и Троицком районах (5,5 км). Общая протяженность дорог составит 23,3 км. Муниципальные контракты на выполнение работ заключены по всем трем объектам. AzAzA 2020-06-23YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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