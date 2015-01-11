В Челябинской области идет прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Отдел Абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки организует бессрочную социальную акцию – «Книжки в дом». Теперь все те, кто по каким-то причинам не может самостоятельно прийти в библиотеку, могут заказать литературу на дом совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.

Пока что услуга доступна только для жителей Центрального района Челябинска. Кроме того, если пользователи не являются читателями Публички, то их запишут в библиотеку прямо на дому.Заявки на доставку библиотечных книг можно оформить в обсуждении группы Абонемента ЧОУНБ в социальной сети «ВКонтакте» или оставить по телефону: +7 (351) 266-01-99.При составлении заявки нужно указать свою фамилию, имя, номер читательского билета Публичной библиотеки (если есть), адрес, те издания, которые вам хотелось бы получить (название, автор, тематика и жанр), а также удобные для доставки дату и время.Затем сотрудник библиотеки в личном сообщении «ВКонтакте» или по указанному вами телефону согласует наиболее удобное время доставки и сообщит, кто и когда доставит книги.Доставка книг будет происходить с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности – в перчатках, масках и с применением антисептических средств. В качестве волонтеров выступят библиотекари Публички и неравнодушные южноуральцы.Поделитесь информацией о доставке книг с друзьями и соседями! Возможно, в вашем окружении есть читатели в возрасте, мамы с маленькими детьми или люди с ограниченными возможностями, которые будут рады получить книги на дом.«Приглашаем к участию волонтеров – всех, кто не может остаться в стороне и готов помочь в это непростое время! Давайте объединим наши усилия, чтобы проект стал ярким событием Челябинска и принес больше радости и книг в жизнь каждого участника», – призывает заведующая отделом Абонемент Людмила Демьянович.Все вопросы и пожелания по поводу акции «Книжки в дом» можно оставить в группе Абонемента «ВКонтакте». Подробнее