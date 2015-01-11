В Челябинской области идет прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Конкурс профессионального мастерства работников туриндустрии проводится Федеральным агентством по туризму с 2013 года. Состязания проходят в два этапа: победители областного уровня будут представлять свои регионы на всероссийском.Конкурс проводится в следующих номинациях:– лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения;– лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминации: менеджер по детско-юношескому туризму, специалист в сфере доступного туризма);– лучший экскурсовод/гид (подноминация: гид-переводчик);– лучший специалист службы эксплуатации номерного форда (горничная).В конкурсе могут принять участие работники со стажем не менее трёх лет по соответствующей профессии и надлежащим образом исполняющие свои трудовые обязанности, самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели.Региональный этап конкурса профмастерства организует Агентство международного сотрудничества Челябинской области (подведомственная минэкономразвития организация). Участникам предстоит пройти тестирование и выполнить задание в рамках профессиональных компетенций. Например, один из вариантов заданий в номинации «менеджер по туризму» – продать турпутёвку опытному путешественнику, который уверен, что его нечем удивить.Оценивать работу конкурсантов будет экспертная комиссия. Участники и победители областного этапа получат памятные подарки, а победители российского этапа в каждой номинации – денежные призы:1 место – 100 000 рублей;2 место – 80 000 рублей;3 место – 60 000 рублей.Заявки на участие принимаются до 15 июля на почту nain@ica74.com. По всем вопросам обращаться по тел. +7-919-403-11-04 (Мария).Файлы для скачивания (заявление, анкета участника, перечень документов, включаемых в заявку).