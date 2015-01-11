Более шести тысяч южноуральцев обратились за подтверждением статуса предпенсионера

Отдел Абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки организует бессрочную социальную акцию – «Книжки в дом». Теперь все те, кто по каким-то причинам не может самостоятельно прийти в библиотеку, могут заказать литературу на дом совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба ЧОУНБ. Пока что услуга доступна только для жителей Центрального района Челябинска. Кроме того, если пользователи не являются читателями Публички, то их запишут в библиотеку прямо на дому.Заявки на доставку библиотечных книг можно оформить в обсуждении группы Абонемента ЧОУНБ в социальной сети «ВКонтакте» или оставить по телефону: +7 (351) 266-01-99.При составлении заявки нужно указать свою фамилию, имя, номер читательского билета Публичной библиотеки (если есть), адрес, те издания, которые вам хотелось бы получить (название, автор, тематика и жанр), а также удобные для доставки дату и время.Затем сотрудник библиотеки в личном сообщении «ВКонтакте» или по указанному вами телефону согласует наиболее удобное время доставки и сообщит, кто и когда доставит книги.Доставка книг будет происходить с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности – в перчатках, масках и с применением антисептических средств. В качестве волонтеров выступят библиотекари Публички и неравнодушные южноуральцы.Поделитесь информацией о доставке книг с друзьями и соседями! Возможно, в вашем окружении есть читатели в возрасте, мамы с маленькими детьми или люди с ограниченными возможностями, которые будут рады получить книги на дом.«Приглашаем к участию волонтеров – всех, кто не может остаться в стороне и готов помочь в это непростое время! Давайте объединим наши усилия, чтобы проект стал ярким событием Челябинска и принес больше радости и книг в жизнь каждого участника», – призывает заведующая отделом Абонемент Людмила Демьянович.Все вопросы и пожелания по поводу акции «Книжки в дом» можно оставить в группе Абонемента «ВКонтакте». Подробнее
В прошлом году законодательством определена новая льготная категория – лица предпенсионного возраста. Всем гражданам, которым до пенсии по возрасту осталось пять лет, положена дополнительная поддержка и привилегии, которые ранее предоставлялись только после выхода на пенсию.В Челябинской области за подтверждением статуса предпенсионера обратились 6342 человека, из них в 2020 году - 1221 человек. Всего предпенсионерами являются 6056 южноуральцев, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России. Подтвердить статус предпенсионера можно в клиентской службе любого управления ПФР или в МФЦ. На период карантина личный прием граждан в Пенсионном фонде ограничен, именно поэтому рекомендуем оформить справку в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/#services-f). Этим сервисом могут воспользоваться все граждане, которые прошли регистрацию на www.gosuslugi.ru со статусом «подтвержденная учетная запись».Для получения справки необходимо выбрать в Личном кабинете гражданина раздел «Пенсии», затем вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать ведомство, куда предоставляются сведения. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений». Электронная справка сохраняется в формате PDF.Важно! В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за пять лет до пенсионного возраста с учетом его повышения. Если же будущий пенсионер относится к категории льготников, имеющих право на досрочную пенсию, наступление предпенсионного возраста и, соответственно, права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии.