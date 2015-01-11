2020-06-23YEKT13:00:00 | Губерния ФРП Челябинской области снижает ставки по региональным займам Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области









Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области утвердил изменения региональной программы заемного финансирования «Проекты развития». Благодаря этому больше предприятий сможет воспользоваться финансовой поддержкой фонда, сообщает минпром.Ставка по займам снижена до 2% годовых на срок до 5 лет при условии предоставления обеспечения в виде банковской гарантии или поручительства Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория бизнеса.«Основная задача регионального ФРП, председателем Набсовета которого я являюсь, - поддерживать развитие промышленности в области. С этой целью мы мониторим действия наших федеральных коллег и Правительства РФ, которое постоянно усиливает меры господдержки, в том числе и промышленных предприятий. Центробанк на днях беспрецедентно снизил ключевую ставку с 5,5% сразу до 4,5% годовых. Реагируя на происходящие изменения, правительство Челябинской области также стремится оперативно принимать полезные и выгодные для бизнеса решения. Мы готовы идти навстречу предприятиям, реализующим инвестиционные проекты и вкладывающим ресурсы в развитие», - комментирует заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Еще одно изменение в рамках программы «Проекты развития» касается условий софинансирования. Если раньше заявитель и ФРП Челябинской области финансировали инвестпроекты в равных долях, то теперь предполагается софинансирование со стороны заявителя в размере 30% стоимости проекта.«Мы неоднократно слышали от представителей бизнеса просьбы уменьшить размер софинансирования проектов со стороны предприятий. Эта мера действительно актуальна в момент, когда многие из них по понятным причинам вынуждены замораживать запланированные ранее инвестпроекты. Финансовая поддержка в виде снижения процентной ставки и уменьшения доли софинансирования со стороны заявителя в программе «Проекты развития» сделает заем в Фонде более доступным и выгодным и позволит воспользоваться им бОльшему количеству предприятий», – отмечает директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков. Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской областиНаблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области утвердил изменения региональной программы заемного финансирования «Проекты развития». Благодаря этому больше предприятий сможет воспользоваться финансовой поддержкой фонда, сообщает минпром.Ставка по займам снижена до 2% годовых на срок до 5 лет при условии предоставления обеспечения в виде банковской гарантии или поручительства Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория бизнеса.«Основная задача регионального ФРП, председателем Набсовета которого я являюсь, - поддерживать развитие промышленности в области. С этой целью мы мониторим действия наших федеральных коллег и Правительства РФ, которое постоянно усиливает меры господдержки, в том числе и промышленных предприятий. Центробанк на днях беспрецедентно снизил ключевую ставку с 5,5% сразу до 4,5% годовых. Реагируя на происходящие изменения, правительство Челябинской области также стремится оперативно принимать полезные и выгодные для бизнеса решения. Мы готовы идти навстречу предприятиям, реализующим инвестиционные проекты и вкладывающим ресурсы в развитие», - комментирует заместитель губернатора Челябинской области.Еще одно изменение в рамках программы «Проекты развития» касается условий софинансирования. Если раньше заявитель и ФРП Челябинской области финансировали инвестпроекты в равных долях, то теперь предполагается софинансирование со стороны заявителя в размере 30% стоимости проекта.«Мы неоднократно слышали от представителей бизнеса просьбы уменьшить размер софинансирования проектов со стороны предприятий. Эта мера действительно актуальна в момент, когда многие из них по понятным причинам вынуждены замораживать запланированные ранее инвестпроекты. Финансовая поддержка в виде снижения процентной ставки и уменьшения доли софинансирования со стороны заявителя в программе «Проекты развития» сделает заем в Фонде более доступным и выгодным и позволит воспользоваться им бОльшему количеству предприятий», – отмечает директор ФРП Челябинской области AzAzA 2020-06-23YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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