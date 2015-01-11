В Челябинске пройдет фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора»

В Челябинске с 15 июня по 3 сентября 2020 года состоится V Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора». Лучшие номера войдут в большой гала-концерт, сообщает управление культуры администрации Челябинска.Фестиваль направлен на популяризацию военно-патриотического творчества и поддержку талантливых исполнителей и авторов военно-патриотической песни.К участию приглашаются вокальные творческие коллективы (ансамбли, группы, хоры, дуэты) и сольные исполнители в возрасте от пяти лет. В номерах допускается использование танцевального сопровождения.Заявку, видеозапись номера и фонограмму можно принести по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 45, МБУК «ЦКИД» или выслать по электронной почте zayavka-2014@mail.ru. Документы будут приниматься до 7 августа 2020 года.Экспертная комиссия, в которую войдут профессиональные музыканты и общественные деятели, оценит творческие номера по присланным видеозаписям в трех возрастных категориях. Специалисты в первую очередь обратят внимание на исполнительское мастерство и вокальные данные конкурсантов, сценический образ и качество музыкального сопровождения.Победителей будет много – тройку лидеров определят в каждой возрастной группе. При этом больше двух десятков лучших номеров будет отобрано для выступления на гала-концерте в сентябре.Организаторы фестиваля – управление культуры администрации города Челябинска, Челябинское городское отделение союза ветеранов Афганистана, антитеррористическая комиссия Челябинской области, Челябинский центр культурно-информационной деятельности.Подробности о фестивале и требования к участникам читайте в Положении.Все возникающие вопросы вы можете задать по телефону 8(351) 266-05-99.Информация об изменениях будет размещена на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» управления культуры администрации города Челябинска, официальном сайте МБУК «ЦКИД».