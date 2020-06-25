В Челябинской области приняты комплексные меры для поддержки инвестиционной активности

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиПо поручению губернатора Алексея Текслера в рамках работы по исполнению плана нормализации деловой жизни, восстановления занятости, доходов граждан и роста экономики, а также с целью стимулирования инвестиционной активности минэкономразвития Челябинской области разработало два законопроекта. Сегодня они рассмотрены на заседании Законодательного Собрания и единогласно поддержаны депутатами сразу в трех чтениях.Проекты законов предусматривают изменение механизма предоставления льгот по налогам на имущество и прибыль для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков. С 2021 года они будут предоставляться не по итогам налогового периода (за год), а поквартально.Организации, с 1 января 2016 года реализующие региональные приоритетные инвестиционные проекты, включенные в перечни по строительству или по реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств, освобождаются от уплаты налога на имущество.Существенно расширяется перечень сфер деятельности, в которых может реализовываться приоритетный инвестиционный проект. В частности, в него включены такие сферы, как образование, культура, спорт, организация досуга и развлечений, благоустройство ландшафта, физкультурно-оздоровительная деятельность, здравоохранение, деятельность в области информации и связи, а также предоставление мест для временного проживания.Законопроектами в два раза снижается минимальный размер капитальных вложений, предусмотренных инвестиционным проектом для включения в перечень по строительству: до 250 млн руб. в Челябинском и Магнитогорском городских округах; до 150 млн руб. в Златоустовском, Копейском и Миасском городских округах; до 50 млн. руб. в других территориях региона. Для включения в перечень по реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств минимальный размер капвложений уменьшен до 50 млн руб.Для организаций, с 1 января 2016 года реализующих инвестиционные проекты, включенные в перечни по строительству или по реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств, а также до 1 января 2017 года включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области, на 2020 год приостанавливается действие условия по отсутствию задолженности по налоговым платежам и выполнению финансово-экономических показателей. В обычное время это условие было определяющим для предоставления таким организациям льгот по налогу на имущество и прибыль.Принятие законопроектов позволит в 2020–2022 годах сохранить в экономическом обороте более 2 млрд руб. Документы вступят в силу со дня официального опубликования.