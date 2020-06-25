Более миллиарда рублей выдали южноуральцам на льготную ипотеку под 6,5% годовых

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиЖители Челябинской области активно оформляют ипотеку всего под 6,5% годовых на покупку квартир в новостройках. Банки уже выдали 1 миллиард 125 миллионов рублей по 673 заявкам от южноуральцев.На сегодняшний день по льготной ипотеке в банки Челябинской области подано 2 тысячи 229 заявок на сумму 3,3 миллиарда рублей. Банки уже одобрили 1492 заявки на сумму 2,5 миллиарда рублей. А 673 заемщика уже смогли получить льготную ипотеку на 1 миллиард 125 миллионов рублей. Заявки на оформление льготной ипотеки принимают ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО Банк «ДОМ.РФ».Особых требований к заемщикам нет, кроме того, что они должны быть совершеннолетними гражданами РФ. Возраст, семейное положение и наличие детей роли не играют. Жителям региона, желающим оформить ипотеку под 6,5% годовых стоит поторопиться: программа будет действовать до 1 ноября 2020 года.Ставка 6,5% годовых сохраняется на весь срок кредита. Накануне Президент РФпредложил расширить условия льготной ипотеки. Южноуральские семьи смогут оформить льготную ипотеку на покупку жилья стоимостью до 6 миллионов рублей. Сейчас максимальная цена покупки жилья по ипотеке 6,5% в Челябинской области – 3 миллиона рублей. А банки уже снижают размер первоначального взноса с 20% до 15%.Важно, что льготная ипотека действует только на покупку квартир в новостройках и только напрямую у застройщика (юридического лица). Выбор у желающих купить квартиру в новостройке будет: в регионе в 2020 году планируют построить 102 новых дома, 52 из них – в Челябинске.