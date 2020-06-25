2020-06-25YEKT12:00:00 | Губерния Исторический музей покажет южноуральцам, как дети проводили лето сто лет назад Источник: Государственный исторический музей Южного Урала









Государственный исторический музей подготовил новую экспозицию - «Лето: весело и с пользой». Выставка откроется в экспозиции «Детский музей» после снятия режима самоизоляции и расскажет о том, как дети проводили лето 100 лет назад, чем занимались в городе, русской деревне и башкирском ауле, чему учились и во что играли.«В деревне, русской или башкирской, летние занятия детей были связаны с циклом сельскохозяйственных работ. В традиционной культуре дети включены в трудовую деятельность с раннего возраста. Ребята помогали взрослым, выполняя несложную работу, работали рука об руку с ними и таким образом получали важные трудовые и жизненные навыки. Эти же навыки формировались и в играх – умение вести кукольное хозяйство у девочек, ловкость, смелость, точность движений – в подвижных играх мальчиков», - рассказывает один из кураторов выставки заведующая сектором интерактивных семейных программ «Детского музея» Ирина Мазова.Лето городских детей было организовано несколько иначе. Но главное оставалось: отдых и развлечения должны были быть полезными. Ребята занимались коллекционированием, выезжали в походы, изучали местную природу. А подспудно получали практические навыки в ботанике, географии, геологии, химии – естественнонаучных предметах, которые изучались в школе.Экспозицию составили предметы начала XX века: гербарии известного ботаника И.М. Крашенинникова, археологические находки из экспедиций под руководством этнографа, археолога, а впоследствии известного искусствоведа С.Н. Дурылина, мебель и семейные фотоальбомы челябинского чиновника К.Н. Теплоухова, книги, геологические коллекции из месторождений нашего края. Будут представлены орудия труда и предметы традиционного быта русских и башкир, игрушки, созданные современными мастерами по традиционным образцам. Посетители смогут побывать в русской избе и башкирской юрте.В связи с карантинным режимом 1 июля планируется открытие первой части выставки, посвященной летним занятиям городских детей, остальные разделы экспозиции появятся немного позже.







Источник: Государственный исторический музей Южного УралаГосударственный исторический музей подготовил новую экспозицию - «Лето: весело и с пользой». Выставка откроется в экспозиции «Детский музей» после снятия режима самоизоляции и расскажет о том, как дети проводили лето 100 лет назад, чем занимались в городе, русской деревне и башкирском ауле, чему учились и во что играли.«В деревне, русской или башкирской, летние занятия детей были связаны с циклом сельскохозяйственных работ. В традиционной культуре дети включены в трудовую деятельность с раннего возраста. Ребята помогали взрослым, выполняя несложную работу, работали рука об руку с ними и таким образом получали важные трудовые и жизненные навыки. Эти же навыки формировались и в играх – умение вести кукольное хозяйство у девочек, ловкость, смелость, точность движений – в подвижных играх мальчиков», - рассказывает один из кураторов выставки заведующая сектором интерактивных семейных программ «Детского музея».Лето городских детей было организовано несколько иначе. Но главное оставалось: отдых и развлечения должны были быть полезными. Ребята занимались коллекционированием, выезжали в походы, изучали местную природу. А подспудно получали практические навыки в ботанике, географии, геологии, химии – естественнонаучных предметах, которые изучались в школе.Экспозицию составили предметы начала XX века: гербарии известного ботаника И.М. Крашенинникова, археологические находки из экспедиций под руководством этнографа, археолога, а впоследствии известного искусствоведа С.Н. Дурылина, мебель и семейные фотоальбомы челябинского чиновника К.Н. Теплоухова, книги, геологические коллекции из месторождений нашего края. Будут представлены орудия труда и предметы традиционного быта русских и башкир, игрушки, созданные современными мастерами по традиционным образцам. Посетители смогут побывать в русской избе и башкирской юрте.В связи с карантинным режимом 1 июля планируется открытие первой части выставки, посвященной летним занятиям городских детей, остальные разделы экспозиции появятся немного позже. Источник: Государственный исторический музей Южного Урала AzAzA 2020-06-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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