Более восьми тысяч независимых наблюдателей начали свою работу по всей Челябинской области

В России появилась инициатива по защите родителей, выступающих, против прививок детям. На чиновников и организации, оказывающих давление на такие семьи предлагают наказывать штрафами в размере от 30-100 тыс. рублей Подробнее
В правительстве Челябинской области выявлен очаг коронавируса – положительный тест на COVID-19 сдали три сотрудника управления общественных связей, в том числе начальник управления Дмитрий Семенов Подробнее
Сегодня с самого утра на Южном Урале открылись избирательные участки. Вместе с ними к своим обязанностям приступили и наблюдатели, направленные Общественной палатой Челябинской области. В общей сложности 8672 человека будут следить за ходом общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России, сообщает пресс-служба палаты.«Наша цель – обеспечить прозрачность, легитимность и безопасность волеизъявления южноуральцев. Для контроля за ходом голосования Общественной палатой Челябинской области были предприняты беспрецедентные меры. Такого количества независимых наблюдателей еще не было. Это в два раза больше, чем на президентских выборах. Столь большая цифра еще раз наглядно демонстрирует, насколько жители региона активны, неравнодушны и готовы принимать непосредственное участие в важных для страны событиях. Это именно та гражданская позиция, которая и должна быть. В течение всей недели наблюдатели будут работать абсолютно на всех избирательных участках региона. Будут следить за порядком и оперативно реагировать на факты нарушений до самого подведения итогов», - рассказал руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.Следить за ходом голосования на Южном Урале с сегодняшнего дня будут члены НКО, общественных объединений и политических партий, с которыми заключены соответствующие соглашения, а также граждане, пожелавшие стать наблюдателями в индивидуальном порядке.В каждом муниципалитете на базе местной общественной палаты создан оперативный штаб и мобильные мониторинговые группы. Вся актуальная информация по территориям будет аккумулироваться в Общественной палате региона. В 9 часов утра на платформе ZOOM уже состоялось первое онлайн-заседание общественного штаба по наблюдению за ходом общероссийского голосования в Челябинской области. Провел мероприятие Николай Дейнеко, участие в нем приняли представители всех муниципальных ОП региона.«У нас в Еткульском районе 50 избирательных участков и 70 наблюдателей. Все в штатном режиме, все спокойно. Наши наблюдатели хорошо подготовлены. Они прошли специальное обучение, где их познакомили с кодексом этики, «золотыми стандартами» и правилами наблюдения, возможными нарушениями процедуры голосования и ответственностью за них», - рассказал председатель Общественной палаты Еткульского муниципального района Игорь Михайлов.Добавим, с сегодняшнего дня на базе Общественной палаты Челябинской области начал свою работу колл-центр по голосованию за поправки в Конституцию. Звонки от населения принимаются по номеру 8 (351) 230-31-41 с 25 по 30 июня с 9:00 до 18:00. 1 июля к вышеуказанному номеру добавляется еще один - 8 (351) 737-16-57 с 8:00 до 21:00. Все поступившие обращения будут отработаны членами и экспертами ОП совместно с компетентными органами. Также направить обращения можно на электронную почту nabludatel-2020@mail.ru.