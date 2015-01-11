Четыре южноуральца вошли в список 40 успешных звёзд до 40 по версии Форбс

Сразу четыре представителя Южного Урала вошли в список 40 успешных звёзд до 40 журнала Форбс. В их числе — три спортсмена и одна фотомодель. Самым успешным уроженцем Южного Урала, по версии популярного издания, стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. За ним идёт стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Третьей среди челябинцев стала модель Ирина Шейк, а замкнул плеяду южноуральцев боксёр Сергей Ковалёв.

Рейтинг зависит от ряда факторов, утверждают его авторы. В первую очередь в Форбс смотрели на доходы. Затем журнал учитывал популярность звезды, она складывается из нескольких параметров: упоминания в СМИ, соцсетях, запросы в поисковиках и числа подписчиков в Instagram и Youtube.

«Для анализа было выбрано около 10 000 федеральных СМИ, включая газеты и журналы, интернет-СМИ, информационные программы ТВ и радио. Компания Brand Analytics проанализировала для нас более 31 млрд сообщений, опубликованных пользователями в русскоязычных социальных медиа, на разных форумах, блог-платформах, сайтах-отзовиках, видеохостингах, UGC-площадках, публичных каналах, в чатах мессенджеров и пользовательских комментариях к публикациям в СМИ. Специалисты „Яндекса“ подсчитали число запросов информации об участниках рейтинга в России, а Google — по всему миру. Мы также учли число подписчиков на звезд в Instagram и YouTube»,

— объяснили в Форбс.

По данным портала доход Артемия Панарина за прошлый год составил 13,2 миллиона долларов, при 12858 упоминаниях в СМИ и популярности 4,56 баллов. Хоккеист стал самым успешным южноуральцем, а в общем списке оказался на 9 месте. Идущий за «Хлебушком» Евгений Малкин за год заработал 9,1 миллион долларов. СМИ говорили о хоккеисте 12033 раза, а его популярность составила 4,25 баллов. В общем рейтинге уроженец Магнитогорска занял 14 место.

Доход Ирины Шейк за год составил 4,5 миллиона, при 11300 упоминаниях в СМИ и 15,06 баллов популярности. Она заняла 16 место в общем списке.Сергей Ковалёв за 2019 год заработал 6,2 миллиона долларов. В медиа о «Крашере» говорили 8557 раз, а его популярность в Форбс оценили в 4,12 баллов.

Отметим, что на первом месте общего списка оказался боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Второе место заняла Ольга Бузова, замкнул тройку Егор Крид.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chetyre-yuzhnouraltsa-voshli-v-spisok-40-uspeshnykh-zvyezd-do-40-po-versii-forbs/