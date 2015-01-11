2020-06-26YEKT08:00:00 | Губерния Челябинск вошел в число городов-лидеров с лучшей экосистемой для стартапов Источник: из открытых источников









Рейтинг опубликован исследовательской компанией StartupBlink. Экосистема столицы Южного Урала заняла пятое место, опередив соседний Екатеринбург. В тройку лидеров рейтинга российских городов с лучшей экосистемой для стартапов вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Новосибирск занял четвертое место, Челябинск – пятое. Соседний Екатеринбург расположился на шестом месте.Как отмечают исследователи, результаты StartupBlink 2020 получены из различных источников и построены на алгоритме, который учитывает географическую краудсорсинговую базу данных из десятков тысяч стартапов, акселераторов, коворкингов 1000 городов и 100 стран мира. Также учитывается информация государственного сектора.Исследователи подчеркивают интересную тенденцию – если крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, показали либо отсутствие изменений в рейтинге, либо падение, в небольших городах, наоборот, наблюдается рост экосистем. Прибавки были зарегистрированы в Ульяновске, Уфе, Перми, Самаре, Таганроге и Калининграде, среди других городов.Челябинск имеет развитую экосистему для стартапов.Начинающие технологические предприниматели, которым нужны деньги на развитие своих проектов, могут обратиться в АНО «Центр развития цифровых технологий», подведомственный Мининформу Челябинской области. Специалисты центра подскажут, на какие меры поддержки может претендовать компания, поделятся полезными деловыми контактами и помогут оформить заявки на получение грантов от государства. Центр активно взаимодействует с федеральными институтами поддержки и фондами, такими как Фонд содействия инновациям, Сколково, Российский фонд развития информационных технологий, РВК и другими. Центр находится по адресу ул. Сони Кривой 83, 5 этаж (БЦ «Полет»), связаться со специалистами центра можно по телефону (351) 218-22-77.Получить объективную оценку своих проектов можно у экспертов в челябинском ИТ-парке, который является региональным представительством Фонда «Сколково». ИТ-парк оказывает помощь компаниям в поиске партнеров и инвесторов, а также готов предоставить компаниям комфортную инфраструктуру: круглосуточные коворкинг-зоны, комфортные зоны для отдыха, залы для совещаний и, самое главное, здесь находится ИТ-сообщество, которое готово поделиться советом с начинающим предпринимателем. Кроме того, ИТ-парк вместе с Центром развития цифровых технологий Челябинской области проводит программы акселерации, помогая воплотить идею в реальный проект.Помимо институтов развития Челябинская область – один из немногих регионов, который можно назвать «налоговым раем» для ИТ-компаний: ставка налога на прибыль для них снижена до 13,5%, обнулен налог на имущество. В два раза снижены налоговые ставки для ИТ-организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Источник: из открытых источниковРейтинг опубликован исследовательской компанией StartupBlink. Экосистема столицы Южного Урала заняла пятое место, опередив соседний Екатеринбург. В тройку лидеров рейтинга российских городов с лучшей экосистемой для стартапов вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Новосибирск занял четвертое место, Челябинск – пятое. Соседний Екатеринбург расположился на шестом месте.Как отмечают исследователи, результаты StartupBlink 2020 получены из различных источников и построены на алгоритме, который учитывает географическую краудсорсинговую базу данных из десятков тысяч стартапов, акселераторов, коворкингов 1000 городов и 100 стран мира. Также учитывается информация государственного сектора.Исследователи подчеркивают интересную тенденцию – если крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, показали либо отсутствие изменений в рейтинге, либо падение, в небольших городах, наоборот, наблюдается рост экосистем. Прибавки были зарегистрированы в Ульяновске, Уфе, Перми, Самаре, Таганроге и Калининграде, среди других городов.Челябинск имеет развитую экосистему для стартапов.Начинающие технологические предприниматели, которым нужны деньги на развитие своих проектов, могут обратиться в АНО «Центр развития цифровых технологий», подведомственный Мининформу Челябинской области. Специалисты центра подскажут, на какие меры поддержки может претендовать компания, поделятся полезными деловыми контактами и помогут оформить заявки на получение грантов от государства. Центр активно взаимодействует с федеральными институтами поддержки и фондами, такими как Фонд содействия инновациям, Сколково, Российский фонд развития информационных технологий, РВК и другими. Центр находится по адресу ул. Сони Кривой 83, 5 этаж (БЦ «Полет»), связаться со специалистами центра можно по телефону (351) 218-22-77.Получить объективную оценку своих проектов можно у экспертов в челябинском ИТ-парке, который является региональным представительством Фонда «Сколково». ИТ-парк оказывает помощь компаниям в поиске партнеров и инвесторов, а также готов предоставить компаниям комфортную инфраструктуру: круглосуточные коворкинг-зоны, комфортные зоны для отдыха, залы для совещаний и, самое главное, здесь находится ИТ-сообщество, которое готово поделиться советом с начинающим предпринимателем. Кроме того, ИТ-парк вместе с Центром развития цифровых технологий Челябинской области проводит программы акселерации, помогая воплотить идею в реальный проект.Помимо институтов развития Челябинская область – один из немногих регионов, который можно назвать «налоговым раем» для ИТ-компаний: ставка налога на прибыль для них снижена до 13,5%, обнулен налог на имущество. В два раза снижены налоговые ставки для ИТ-организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. AzAzA 2020-06-26YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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