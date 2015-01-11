Студенческие отряды будут работать на благоустройстве Челябинска

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Бойцы Челябинского областного студенческого отряда с июля начнут заниматься благоустройством южноуральской столицы. Трудовая программа студентов рассчитана на несколько месяцев, сообщает пресс-служба ЧОСО.В июле на облагораживание Челябинска выйдет более 130 человек. Молодые люди наведут порядок на улицах. В каждом из семи районов будут трудиться около 20 бойцов во главе с мастером.Предварительно для ребят будут проведены инструктажи по технике безопасности и охране труда, а также выданы средства индивидуальной защиты. За период трудовой деятельности молодежь научиться работать в команде. После снятия ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции студотрядовцы проведут первое очное мероприятие за последние несколько месяцев.В этом году студенческие отряды не смогли поехать трудиться в поездах и на стройки. Сейчас ребята уже работают в городской поисково-спасательной службе на водных объектах, а также на базе Челябинского государственного университета.Опыт трудоустройства молодежи в рамках работ по благоустройству планируется передать другим городам региона. Программа реализуется при поддержке администрации Челябинска и правительства Челябинской области.