Napoleon IT совместно с МФТИ открывают магистратуру по биоинформатике

Источник: Napoleon ITЧелябинская компания Napoleon IT совместно с Московским физико-техническим институтом открывают набор на магистерскую программу по биоинформатике. Это шанс пройти бесплатное обучение и стать уникальным специалистом на стыке биологии, статистики и информатики.Всего в магистратуре 8 мест, на которые компания Napoleon IT выделила гранты. Помимо полной оплаты обучения грант включает оплату проживания в кампусе МФТИ и стипендию в размере до 50 000 руб. Отбор кандидатов будет проходить в несколько этапов и завершится экзаменом в МФТИ, сообщает пресс-служба компании Napoleon IT.Это не будет магистратура в привычном смысле: с самого начала студенты будут работать над реальными проектами Napoleon IT. Такая магистратура идеальна для тех, чей бакалавриат был связан с информационными технологиями, математикой, биологией или химией, и теперь они готовы обучаться анализу данных в биологии и медицине. Преподавателями станут ученые с мировым именем. Программа будет включать такие блоки дисциплин, как современные генетические технологии, machine learning и BigData в биологии и медицине, клеточная биология, основы биохимии и молекулярной биологии и др.Заявки принимаются с 18 июня по 27 июля на сайте https://biotech.napoleonit.com/ . Магистерская программа рассчитана на два года. Успешно окончившие обучение студенты получат диплом МФТИ и работу в Napoleon IT.«Napoleon IT инвестирует значительные ресурсы для популяризации IT-профессии и развития ИТ-сообщества в целом. С ростом количества данных и появлением новых технологий для их анализа ведущую роль в этих сложных задачах начинают играть специалисты, чье профессиональное образование находится на стыке биологии и машинного обучения. МФТИ является ведущим вузом, способным дать первоклассное образование по этим двум направлениям. Компания Napoleon IT рада стать частью процесса подготовки биоинформатиков в рамках магистерской программы, обеспечить их грантами и стипендиями на обучение, а также реальными проектами индустрии», — комментирует директор Napoleon IT.Биоинформатика сегодня является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся областей науки, она занимается анализом накопленных биологических данных с помощью машинных методов анализа. Специалисты в этой области занимаются разработкой эффективных лекарств, создают диагностические системы, способные выявлять заболевания на ранних стадиях, помогают врачам назначать наиболее эффективную терапию исходя из индивидуальных особенностей пациента и пр.Справка: Napoleon IT — разработчик программного обеспечения с офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Вашингтоне. Специализируется на разработке в Data Science (машинное обучение и компьютерное зрение), а также разработке высоконагруженных систем с использованием облачных вычислений. Компания осуществляет заказную разработку, а также имеет ряд собственных продуктов: система компьютерного зрения для ритейлеров и FMCG-производителей, которая сегодня обрабатывает и распознает более 3 млн изображений в день с точностью 98%; система мониторинга конкурентов и интеллектуального ценообразования для ритейла , которая формирует более 1 млн ценовых рекомендаций ежедневно.С 2014 года компания проводит бесплатные образовательные курсы по самым востребованным направлениям в IT: «Машинное обучение», «Data Experience Design», «Product Management». С недавнего времени компания осуществляет развитие Biotech-направления.