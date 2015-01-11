Южноуральцы могут ознакомиться с оцениваемыми в 2020 году объектами

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Министерство имущества Челябинской области опубликовало обработанные государственными оценщиками перечни земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке в текущем году, сообщает пресс-служба ведомства.Накануне территориальным органом Росреестра были сформированы и направлены для обработки и очередной оценки перечни земельных участков двух категорий – земли населенных пунктов и земли лесного фонда – по состоянию на 1 января текущего года, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Это более 930 тысяч объектов.Данные перечни включают информацию о характеристиках земельных участков, таких как площадь, вид разрешенного использования, сведения о нахождении на земельном участке других объектов недвижимости, связанных с ним, и прочие.Обработка перечней включает в том числе процедуру согласования государственными оценщиками с органами местного самоуправления соответствия фактического использования объектов их виду разрешенного использования.В настоящий момент обработка перечней завершена. В результате уполномоченное на проведение оценки учреждение «ГосКадОценка по Челябинской области» согласовало с муниципалитетами вид разрешенного использования земельных участков, находящихся в перечнях.Тем не менее, во избежание ошибок при проведении оценки объектов недвижимости всем правообладателям объектов, вошедших в перечни, рекомендуется проверить полноту и достоверность опубликованных сведений. Характеристики земельных участков, указанные в перечнях, будут использованы для расчета кадастровой стоимости и непосредственно повлияют на результаты ее определения.Ознакомиться с результатами обработки перечня можно на сайте минимущества в разделе «Результаты обработки перечня объектов, подлежащих государственной кадастровой оценке». В случае обнаружения несоответствий или недостающих характеристик необходимо обратиться в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области»:- по электронной почте – ocenka@chelgko.ru; - на почтовый адрес – 454048, г. Челябинск, ул. Витебская д. 2, офис 301.