Южноуральских школьников приглашают в школу программирования

«Точка кипения» объявляет конкурсный отбор в бесплатную школу программирования Python для школьников 11-13 лет. «Если о языке программирования ты только слышал, но хочешь научиться делать магию строчками кода – Python создан для тебя. С его помощью можно делать как простые скрипты автоматизации, так и крупные программные проекты», - рассказывают организаторы мероприятия.В команде Школы интерактивного программирования освоить Python будет максимально просто. В завершении каждый участник создаст свой мини-проект.Курс в графическом представлении раскрывает возможности языка: рисуя фигуры участники используют структуры и все это без каких-либо начальных навыков. Небольшие домашние задания в конце каждого занятия помогают закрепить и проверить полученные знания.Встречи будут проходить в Zoom 2 раза в неделю - вторник и четверг, 2 группы в 10:00 и 11:00. В мини-группах будет по 6-7 человек.Заявки принимаются до 29 июня включительно. Старт занятий 30 июня.Образовательный партнёр курса, Клуб робототехники и программирования «RoboSportClub», готовит призёров и победителей регионального и всероссийского уровней. Занятия ведёт тренер сборной России по спортивной робототехнике, судья международного уровня Дмитрий Савинков.Подать заявку на обучение в Школе интерактивногопрограммирования можно по ссылке: https://leader-id.ru/event/52828/