В этом году за счет регионального бюджета на Южном Урале модернизируют три библиотеки

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В Челябинской области продолжается реализация проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура», в рамках которого по результатам конкурсных отборов регион с 2019 года получает федеральные гранты на создание библиотек нового поколения. Всего за два года в область поступило 35 млн рублей. В рамках нацпроекта также идет модернизация библиотек и за счет средств областного бюджета, сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.Так, в 2019 году модернизирована библиотека в Сатке, а в этом году к открытию готовятся библиотеки в Пластовском, Увельском и Коркинском муниципальных районах.«В течение многих лет в библиотечной сфере региона, помимо нацпроекта, реализуются долгосрочные региональные программы, создаются Центры правовой информации на базе общедоступных библиотек региона. С 2018 года успешно проходит проект “Президентская библиотека на Южном Урале”. Одним из крупнейших культурных мероприятий по продвижению книги и чтения является “Южноуральская книжная ярмарка”, которая ежегодно финансируется из областного бюджета, – отмечает Наталья Диская, руководитель проектного офиса, директор ЧОУНБ.– Нацпроект “Культура” поддержал финансово стабильно развивающуюся библиотечную сферу и вывел ее на новый уровень».Центральная библиотека им. А. Кердана Коркинского района успешно прошла в 2019 году конкурсный отбор на создание модельной библиотеки и получила финансовую поддержку из областного бюджета – более 4 млн рублей, а также софинансирование из местного бюджета в размере 2,2 млн рублей.На эти средства уже проводится ремонт, закуплена мебель, в дальнейшем будут приобретены книги и техника.«Для начала был создан дизайн-проект, по которому предусмотрена кардинальная перепланировка, – пояснила Ольга Выборнова, начальник управления культуры Коркинского района. – Там, где раньше был читальный зал, теперь будет расположен абонемент. А площадь бывшего зала абонемента займут читальный зал, небольшой концертный зал и поэтариум – пространство поэзии».Ремонт проводится с соблюдением запланированных сроков: уже оштукатурены стены, произведено выравнивание пола, скоро появятся подвесные потолки, новое напольное покрытие и освещение. Дополним, что открытие библиотеки запланировано в ноябре этого года.В Увельском районе центральная библиотека также выиграла в конкурсе на модернизацию библиотеки и получила 3 млн рублей из областного бюджета. Открытие учреждения нового поколения запланировано на осень.