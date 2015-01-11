В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности по 12 июля.

Документ подписан на основании постановления правительства РФ, согласно которому за субъектами Федерации закреплено право по продлению режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

«Продление режима повышенной готовности в Челябинской области позволит южноуральцам возрастной категории 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию», – уточнили в пресс-службе главы региона.

Напомним, режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса был введен в Челябинской области 18 марта 2020 года, 31 марта губернатор принял решение о введении режима самоизоляции.

На утро 26 июня в регионе было подтверждено 6 982 случая COVID-19, 3 798 пациентов вылечились и выписаны, продолжают лечение 3 006 больных, 136 южноуральцев скончались.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vnov-prodlen-rezhim-povyshennoy-gotovnosti_127710.html