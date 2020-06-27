Погода в Челябинской области: июнь решил, что он сентябрь

Первый месяц лета близится к концу, а погода не балует южноуральцев. Мощный циклон принёс на Урал дождливую погоду.

Прохладно и пасмурно стало еще несколько дней назад. Осадки, начавшиеся в минувшие выходные, по прогнозам синоптиков, задержится в регионе ещё на некоторое время.

Так, сегодня, 29 июня, в столице Южного Урала пройдут кратковременные дожди. На территории области местами возможен сильный ливень, гроза и порывистый ветер.

Температура ожидается совсем не летней. По данным Гидрометцентра России, в Челябинской области воздух прогреется до +10°С…+16°С.

Уже во вторник, в последний июньский день, ситуация немного стабилизируется: ожидается облачная погода с прояснением, днем должно потеплеть до + 18 градусов.

https://www.cheltv.ru/iyun-reshil-chto-on-sentyabr/