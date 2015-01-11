Более 290 миллионов рублей выплачено в июне южноуральским семьям с детьми от 3 до 7 лет

В Челябинской области, по оперативной информации министерства социальных отношений, семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно в июне направлен 291 млн рублей. Ежемесячный размер пособия на детей в 2020 году составляет 5 330,50 рублей.«Новое пособие полагается не всем родителям, а именно нуждающимся. При назначении ежемесячной выплаты, прежде всего, учитывается уровень дохода семьи. На сегодня он соответствует 10 336 рублям, или величине прожиточного минимума на каждого члена семьи, установленного в регионе», – подчеркнула министр социальных отношений Ирина Буторина.Всего в июне денежную выплату перечислили 7 845 получателям на 9 970 детей в возрасте от трех до семи лет включительно.Решение о назначении выплаты принимается в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления. Срок может продлиться до 20 рабочих дней, если в органы соцзащиты не поступит ответ на межведомственный запрос. Однако с момента начала приема документов на пособие были выявлены моменты, которые могут увеличить период ожидания.Так, за последние несколько дней по телефонам горячей линии и через социальные сети министерства обратились сотни людей с вопросом: «Двадцать дней истекли, где пособие»?По словам Ирины Буториной, «есть причины, в связи с которыми сроки вынесения решений сдвигаются. Продолжается так называемое «задвоение»: когда заявление подается сразу несколькими способами, например, в органы соцзащиты и на сайт госуслуг. Выявляются факты отражения заявителями недостоверной информации. Это касается и состава семьи, и доходов. Есть и еще одна причина технического характера. Буквально на днях наконец-то заработал федеральный ресурс, который ускорит как межведомственный обмен информацией, так и проведение правовой оценки поступающих документов. Поэтому убедительно прошу родителей набраться терпения: наши специалисты делают все, чтобы максимально оперативно назначить и выплатить пособие».