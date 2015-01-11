» На форуме «Утро» расскажут, как молодежные инициативы помогают в реализации нацпроектов

С 3 по 5 июля на форуме «Утро-2020» состоятся мастер-классы, посвященные проектной деятельности молодежи и развитию нацпроектов. К открытым встречам смогут присоединиться все желающие. На 13 мастер-классах участники форума узнают, какой вклад могут внести в развитие национальных проектов, сообщает Молодежный ресурсный центр.«Тема молодежи и национальных проектов России займет особое место в программе форума. В числе спикеров, которые выступят перед форумчанами, — представители полпредства УрФО, Росмолодежи, ведущих вузов. Участников также ждет увлекательная деловая игра «От идеи до проекта: как сгенерировать идею и «упаковать» в проектную инициативу». Она ориентирована на формирование молодежных проектных инициатив, направленных на удовлетворение потребностей экономики и социума», — рассказала исполнительный директор форума «Утро-2020», заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.По ее словам, игра станет платформой, с помощью которой молодежь научится генерации идей в контексте национальных проектов. Участие будет доступно по предварительной регистрации, которая откроется на портале форума в ближайшее время.В первый день спикеры расскажут о национальных проектах, которые реализуются в России, разберут их цели и задачи, ответят на ключевые вопросы. Следующий этап — презентация Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи. Конкурс состоится в рамках форума: молодые люди от 14 до 30 лет могут подать заявку на участие, защитить свой проект перед экспертами и побороться за гранты.Как молодежные инициативы могут решать вопросы стратегического развития страны, объяснит первый проректор УрФУ Сергей Кортов, после чего занятия по профильным площадкам помогут участникам оценить собственный вклад.4 июля Надежда Терлыга расскажет о генерации идей для проектов и их сопровождении. Также участники обсудят, как нацпроекты способствуют научно-технологическому и социально-экономическому развитию России.Заключительные встречи образовательного блока помогут правильно презентовать идеи, преуспеть в нетворкинге и сделать первые шаги в разработке собственного проекта.Зарегистрироваться на форум можно по ссылке. Узнать больше о событии – на официальном сайте.