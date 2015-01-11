Жительница Озерска отдала четверть миллиона телеэкстрасенсу

В Озерске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества – местная жительница отдала экстрасенсам порядка 250 тыс. рублей за полгода.
Сообщается, что 48-летняя женщина увидела телепередачу об услугах экстрасенсов по телевизору и решила обратиться к ним за помощью, чтобы решить проблемы со здоровьем. «В течение нескольких месяцев мошенники по телефону давали инструкции и проводили «целительные» обряды, за которые доверчивая женщина переводила деньги. В связи с тем, что состояние здоровья не улучшалось, женщина поняла, что ее обманывают, и написала заявление в полицию», – говорится в сообщении.
В настоящее время полиция расследует дело о мошенничестве; липовым экстрасенсам грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские напоминают несколько простых правил, соблюдение которых поможет не стать жертвой мошеннических действий: «Нельзя верить рекламе экстрасенсов, целителей и колдунов, обещающих исцеление от недугов, во всех известных случаях это мошенничество. Нужно обращаться к квалифицированным медицинским работникам. Не перечисляйте деньги за услуги на неизвестные расчетные счета и не передавайте их посредникам, ни под каким предлогом не выполняйте никаких требований, поступивших по телефону о перечислении денег».
https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Ozerska-otdala-chetvert-milliona-teleextrasensu_127766.html