Грозы и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

В Челябинской области во вторник, 30 июня, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ночные температуры будут составлять 6-11 градусов, в горах – 1-6. Днем потеплеет до 15-20 градусов. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 14 метров в секунду.
В Челябинской области 30 июня и 1 июля местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).
https://dostup1.ru/society/Grozy-i-poryvistyy-veter-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_127762.html