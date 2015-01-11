Фильмы к юбилею Победы стали хитами на сайте Исторического музея Южного Урала

Проекты Государственного исторического музея Южного Урала, подготовленные к юбилею Великой Победы, вызвали большой интерес у пользователей сети Интернет. В очередной раз это продемонстрировал фильм с речью В.В. Молотова о начале Великой Отечественной войны. Он был размещен на сайте музея в День памяти и скорби и набрал 6200 просмотров за первые несколько дней, сообщает пресс-служба музея.Ранее популярным стал фильм «Танкисты», сделанный сотрудниками музея на основе кинохроники военных лет. В том числе - репортажа с проводов на фронт бойцов Особого Уральского добровольческого танкового корпуса. Это видео собрало более 25 тысяч просмотров. Стоит упомянуть в этом ряду и еще один видеоматериал, повествующий об уникальном экспонате музея – рукописной книге «Рапорт товарищу Сталину», в котором рассказывается о работе предприятий Челябинской области в годы войны. Этот фильм посмотрели более 1300 раз.Как отмечают в учреждении, историческое видео производства музея сумело составить конкуренцию развлекательным программам.