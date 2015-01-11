«Челябинцы» поддержат инициативу присвоения Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести и славы»

Источник: Фото из открытых источниковНа общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России представители южноуральского землячества в Москве поставят свои подписи в поддержку присвоения Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести и славы».Сегодня и завтра, с 8:00 до 20:00, на участках для голосования можно высказаться в поддержку присвоения двум южноуральским городам почетного звания.«Что же касается трудовой доблести, проявленной во время Великой Отечественной войны, то, без сомнения, Челябинской области есть чем гордиться, – отметил руководитель региональной общественной организации «Челябинцы». – Доблесть эта носила массовый характер, ее проявили все труженики нашего края – жители больших городов и маленьких поселков, промышленных предприятий, колхозов, совхозов. Нечеловеческим трудом и напряжением духовных и физических сил металлургов, шахтеров, строителей, оружейников, транспортников, ученых, военнослужащих, учителей, медиков, мужчин, женщин, стариков и детей ковалась победа в глубоком уральском тылу».По мнению общественников, Челябинск и Магнитогорск как единое целое работали на Победу.«В основе присвоения почетного звания этим городам не только признание трудового героизма и дань уважения фронтовым поколениям наших земляков, но и сохранение исторической памяти у наших детей и внуков. Вместе с вами, мы, представители южноуральского землячества в Москве, объединенные в региональную общественную организацию «Челябинцы», примем участие в голосовании по поправкам в Конституцию и выскажем свое мнение за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести и славы» Челябинску, Магнитогорску и другим городам России», – отмечается в обращении организации к жителям Челябинской области.