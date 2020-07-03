ПФР информирует: продлен срок уведомления работников о возможности перехода на электронные трудовые книжки

Работодателям необходимо до 31 октября 2020 года включительно проинформировать своих работников о праве выбора формы трудовой книжки. Прежний срок (до 30 июня) был продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства российских компаний и предприятий, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России. Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется: работодателю следует проинформировать каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде. Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности работников представляются в Пенсионный фонд для их учета в электронном виде. К настоящему времени уже более 31,5 тыс. организаций Челябинской области направили в ПФР 533 тыс. сведений о кадровых мероприятиях своих работников. Организации представляют информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, либо если работник подавал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки. Заявление о выборе способа ведения трудовой книжки в электронном виде в Челябинской области подали 31,3 тыс. человек. Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности. Подробнее об электронных трудовых книжках.