2020-07-02YEKT12:00:00 | Губерния На Южном Урале продолжается работа по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель В Челябинской области продолжается вовлечение в сельхозоборот неиспользуемой пашни. За последние три года за счет распашки залежных земель площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 119,3 тыс. гектаров, в том числе с господдержкой — на 68,6 тысяч га. План 2020 года — ввод еще 20 тысяч гектаров земли, сообщает министерство сельского хозяйства.Сегодня площадь пашни в обработке — 2 миллиона 935 тысяч гектаров, и, по словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, ее можно увеличить еще на 250 тысяч га. Кроме этого, для улучшения плодородия пашни, а значит, для роста объема производства продукции необходима химическая мелиорация. Об этом шла речь на заседании коллегии при минсельхозе Челябинской области, которое прошло в формате видеоселектора с аграрными территориями.Как было отмечено на совещании, сегодня перед южноуральским АПК стоит задача увеличивать производство продукции сельского хозяйства — это и зерно, и овощи, и мясо, и молоко. Для этого нужно не только наращивать площадь посевов, но и улучшать плодородие почвы для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Эти мероприятия ежегодно субсидирует государство: в 2020 году на поддержку введения пашни в оборот выделено 22,5 млн рублей (в том числе 18,2 млн — из федерального бюджета), затраты на мелиоративные работы будут компенсироваться на 90%.По данным минсельхоза, наиболее полно используют сельхозземли в Агаповском, Брединском, Варненском, Чесменском, Увельском, Троицком районах — от 95 до 100% имеющейся площади. В то же время в некоторых северных районах немало заброшенных земель. По всей Челябинской области такой земли, которую еще можно распахать и в дальнейшем выращивать на ней продукцию, насчитывается почти 250 тысяч гектаров.Для того, чтобы земля работала, необходимо передавать ее эффективным собственникам, считает первый замминистра сельского хозяйства Александр Завалищин. Для этого следует активнее выявлять земельные участки, на которых не ведется сельское хозяйство, и реализовывать их сельхозпредприятиям, в том числе фермерам, с помощью отработанного правового механизма. Использование земли по назначению проверяет Россельхознадзор вместе с муниципалитетами. В случае выявления нарушений земельного законодательства и неисполнения собственником участка выданного предписания материалы проверок и решение суда об административном наказании собственника передаются в министерство сельского хозяйства региона. Минсельхоз обращается в суд с заявлением о реализации неиспользуемого земельного участка на торгах. С 2015 года (когда министерство получило такие полномочия) от Россельхознадзора поступили материалы на шесть земельных участков, и лишь два из них были выставлены на продажу.Выявлять неиспользуемые земельные участки поможет оцифровка земель сельхозназначения. Этим занимается Научно-образовательный Центр «Геоинформационные системы» ЮУрГУ с 2014 года, для этого используется космическая съемка и беспилотники. Государственная поддержка на эти цели — 7,5 млн рублей в год — выделяется муниципальным районам по линии НИОКР.Сейчас оцифровано 74% сельхозземель Челябинской области, это 3,5 млн гектаров (полностью она должны быть завершена в 2020 году). В цифровом паспорте земельного участка содержатся такие данные, как расположение, координаты, собственник участка, пользователи (если имеются), севообороты, наличие питательных веществ в почве. Оцифровка поможет также преодолеть проблему неполного разграничения земель по форме собственности (частная, муниципальная, государственная).В 2019 году в Челябинской области начали выплачивать субсидии на химическую мелиорацию пашни, после которой меняется структура, качественный состав и плодородие почвы. Один из видов мелиорации — известкование кислых почв — провели три сельхозпредприятия: СПК «Подовинное» Октябрьского района (2050 гектаров), ООО «Заря» Сосновского района (455 га), ООО «Уйское» Уйского района (500 га).В 2020 году известкование продолжится и охватит минимум 3500 гектаров. Причем в эту работу могут включиться многие сельхозпредприятия, потому что сейчас от региона формируется потребность в федеральной государственной поддержке мелиорации. Общая площадь нуждающихся в мелиорации земель в Челябинской области составляет 150 тыс. гектаров.Также в рамках заседания руководители Октябрьского и Кизильского районов поделились опытом химической мелиорации и возвращения неиспользуемых земель в сельхозоборот. По их мнению, эффективность работы на этих направлениях в значительной мере зависит от господдержки. AzAzA 2020-07-02YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Посевная кампания на Южном Урале идет с опозданием

В Челябинской области завершилась посевная кампания

Посевные работы стартуют в Челябинской области

На 21 тысячу гектаров увеличатся посевные площади на Южном Урале

Челябинская область поставила рекорд по площади засеянных полей {comments_news}