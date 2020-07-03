На Южном Урале продолжается работа по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель

Сегодня стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Четыре тысячи одиннадцатиклассников Челябинской области проверят свои знания по географии, литературе, а также информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) Подробнее
На заседании штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания в Озерском городском округе было принято решение разрешить с 06.07.2020 года въезд на территорию Озерска гражданам, имеющим временные пропуска Подробнее
В Челябинске минэкологии региона, компания «Полигон ТБО» и Российский союз молодежи провели совместную экологическую акцию. После субботника на Голубом карьере участники совершили экскурсию на предприятие, где своими глазами увидели, как перерабатывается мусор. Субботник прошел на Голубом карьере в Челябинском городском бору. На берегу живописного водоема активисты РСМ собрали больше 200 килограммов мусора. Весь он был отсортирован по фракциям: в отдельные мешки волонтеры собирали пластик, стекло и смешанные отходы. Контролировала раздельный сбор координатор проекта «Чистые игры» в Челябинской области Олеся Ефимова, сообщает минэкологии.После субботника весь мусор отправился в компанию «Полигон ТБО», где он пройдет более тщательную сортировку, после чего часть отходов поступит на переработку. В одном из цехов предприятия участникам субботника продемонстрировали, как использованные полиэтиленовые пакеты перерабатываются в специальные гранулы. В дальнейшем из них изготавливают не только новые мешки для мусора, но и производственные материалы и даже трубы. А из переработанного пластика получается химическое волокно, которое подходит для изготовления самых разных изделий – от упаковочной ленты до одежды.Совместно с партнерскими организациями на «Полигоне ТБО» успешно осуществляются несколько программ по переработке вторсырья: мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из ПЭТ-тары производят измельченные хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, крупногабаритные отходы (древесные) - в стружку, реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса. Также в 2020 году планируется запуск производства евродров из крупногабаритного мусора, пакетов для мусора из переработанного материала и других направлений рециклинга отходов.«Мы с удовольствием поддерживаем проекты по экологическому просвещению и вовлечению жителей Южного Урала в вопросы обращения с отходами. Цель таких скромных по масштабам, но полезных мероприятий – это воспитание культуры обращения с отходами и пропаганда осознанного и ответственного потребления. Живой интерес к сфере обращения с отходами со стороны молодого поколения укрепил идею проводить подобные акции регулярно», - прокомментировал генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Александр Трубин.Организаторы надеются, что проведенная акция станет началом цепи просветительских мероприятий, которые помогут южноуральцам больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.«Челябинская область приступила к поэтапному переходу на раздельный сбор мусора. В марте текущего года был принят региональный закон, в рамках его реализации выбраны два «пилотных» города – Южноуральск и Копейск. Там раздельный сбор уже осуществляется. Контейнеры для разных видов отходов начали появляться и в Челябинске, за таким мусором приезжают специальные машины, чтобы разные фракции не смешивались. И сейчас от граждан требуется ответственный подход, потому что, к сожалению, довольно часто даже там, где установлены нужные контейнеры, люди продолжают бросать смешанный мусор в контейнеры для вторсырья. Подобные акции мы планируем проводить регулярно в просветительских целях. Будем не только наводить порядок на загрязненных территориях, собирать мусор, но и показывать людям, что происходит с отходами дальше - чтобы они могли наблюдать процесс переработки и видеть его результаты», - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков. Подробнее
В Челябинской области продолжается вовлечение в сельхозоборот неиспользуемой пашни. За последние три года за счет распашки залежных земель площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 119,3 тыс. гектаров, в том числе с господдержкой — на 68,6 тысяч га. План 2020 года — ввод еще 20 тысяч гектаров земли, сообщает министерство сельского хозяйства.Сегодня площадь пашни в обработке — 2 миллиона 935 тысяч гектаров, и, по словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, ее можно увеличить еще на 250 тысяч га. Кроме этого, для улучшения плодородия пашни, а значит, для роста объема производства продукции необходима химическая мелиорация. Об этом шла речь на заседании коллегии при минсельхозе Челябинской области, которое прошло в формате видеоселектора с аграрными территориями.Как было отмечено на совещании, сегодня перед южноуральским АПК стоит задача увеличивать производство продукции сельского хозяйства — это и зерно, и овощи, и мясо, и молоко. Для этого нужно не только наращивать площадь посевов, но и улучшать плодородие почвы для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Эти мероприятия ежегодно субсидирует государство: в 2020 году на поддержку введения пашни в оборот выделено 22,5 млн рублей (в том числе 18,2 млн — из федерального бюджета), затраты на мелиоративные работы будут компенсироваться на 90%.По данным минсельхоза, наиболее полно используют сельхозземли в Агаповском, Брединском, Варненском, Чесменском, Увельском, Троицком районах — от 95 до 100% имеющейся площади. В то же время в некоторых северных районах немало заброшенных земель. По всей Челябинской области такой земли, которую еще можно распахать и в дальнейшем выращивать на ней продукцию, насчитывается почти 250 тысяч гектаров.Для того, чтобы земля работала, необходимо передавать ее эффективным собственникам, считает первый замминистра сельского хозяйства Александр Завалищин. Для этого следует активнее выявлять земельные участки, на которых не ведется сельское хозяйство, и реализовывать их сельхозпредприятиям, в том числе фермерам, с помощью отработанного правового механизма. Использование земли по назначению проверяет Россельхознадзор вместе с муниципалитетами. В случае выявления нарушений земельного законодательства и неисполнения собственником участка выданного предписания материалы проверок и решение суда об административном наказании собственника передаются в министерство сельского хозяйства региона. Минсельхоз обращается в суд с заявлением о реализации неиспользуемого земельного участка на торгах. С 2015 года (когда министерство получило такие полномочия) от Россельхознадзора поступили материалы на шесть земельных участков, и лишь два из них были выставлены на продажу.Выявлять неиспользуемые земельные участки поможет оцифровка земель сельхозназначения. Этим занимается Научно-образовательный Центр «Геоинформационные системы» ЮУрГУ с 2014 года, для этого используется космическая съемка и беспилотники. Государственная поддержка на эти цели — 7,5 млн рублей в год — выделяется муниципальным районам по линии НИОКР.Сейчас оцифровано 74% сельхозземель Челябинской области, это 3,5 млн гектаров (полностью она должны быть завершена в 2020 году). В цифровом паспорте земельного участка содержатся такие данные, как расположение, координаты, собственник участка, пользователи (если имеются), севообороты, наличие питательных веществ в почве. Оцифровка поможет также преодолеть проблему неполного разграничения земель по форме собственности (частная, муниципальная, государственная).В 2019 году в Челябинской области начали выплачивать субсидии на химическую мелиорацию пашни, после которой меняется структура, качественный состав и плодородие почвы. Один из видов мелиорации — известкование кислых почв — провели три сельхозпредприятия: СПК «Подовинное» Октябрьского района (2050 гектаров), ООО «Заря» Сосновского района (455 га), ООО «Уйское» Уйского района (500 га).В 2020 году известкование продолжится и охватит минимум 3500 гектаров. Причем в эту работу могут включиться многие сельхозпредприятия, потому что сейчас от региона формируется потребность в федеральной государственной поддержке мелиорации. Общая площадь нуждающихся в мелиорации земель в Челябинской области составляет 150 тыс. гектаров.Также в рамках заседания руководители Октябрьского и Кизильского районов поделились опытом химической мелиорации и возвращения неиспользуемых земель в сельхозоборот. По их мнению, эффективность работы на этих направлениях в значительной мере зависит от господдержки.