2020-07-02YEKT14:00:00 | Губерния На Южном Урале школьники начинают сдавать ЕГЭ Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области









Завтра, 3 июля, с экзаменов по географии, литературе и информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) начнется основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этот день в Челябинской области будут сдавать экзамены 4 тысячи участников, сообщает минобрнауки.Самым многочисленным экзаменом будет информатика и ИКТ, ее планируют сдавать 2 632 участника. На экзамен по литературе зарегистрировались 1 115 человек. Экзамен по географии планируют сдавать 257 участников.«Количество участников, которые выбирают экзамен по информатике, в нашем регионе растет ежегодно, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 250 человек. Литературу в этом году выбрали на 7 человек больше, по сравнению с прошлым годом. А вот географию в этом году сдают на 54 человека меньше. В этом году ЕГЭ будет проводиться в новых условиях, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты на основе рекомендаций, разработанных Рособрнадзором. Во время экзаменов, когда много людей находится в одном помещении, мы постарались предусмотреть все меры эпидемиологической безопасности: каждый пункт проведения экзаменов (ППЭ) оснащен необходимым оборудованием для обеззараживания воздуха, измерения температуры, а также средствами индивидуальной защиты для всех специалистов, принимающих участие в проведении ЕГЭ. Со всеми проведен инструктаж, отработаны действия по запуску в ППЭ участников ЕГЭ, их рассадке в аудиториях с учетом социальной дистанции. О необходимости использовать маски и перчатки во время экзаменов каждый сдающий принимает решение самостоятельно. Несмотря на все изменения, главная задача экзамена остается прежней – каждому участнику необходимо собраться и показать все свои знания, которые он получил за годы обучения в школе. Желаю всем ребятам успешно справиться с заданиями, которые будут в экзаменационных работах», – прокомментировала начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.Для проведения ЕГЭ 3 июля будет организована работа 60 ППЭ на базе образовательных организаций и трех ППЭ на дому. Экзамены начнутся в 10:00. Продолжительность испытания по географии составляет 3 часа, экзамены по литературе и информатике и ИКТ продлятся 3 часа 55 минут.Участникам ЕГЭ по географии предстоит выполнить 27 заданий с кратким ответом и 7 заданий – с развернутым. На экзамене разрешено пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. В первой содержится 16 заданий, 12 из которых с кратким ответом и 4 – с развернутым. Во второй части от участников ЕГЭ требуется написать сочинение на одну из 4 предложенных литературных тем.Контрольный измерительный материал (КИМ) по информатике и ИКТ состоит из двух частей и 27 заданий. Первая часть КИМ состоит из 23 заданий с кратким ответом, вторая часть – из четырех заданий с развернутым ответом.В 2020 году в Челябинской области на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 16 тысяч человек. Самым многочисленными экзаменами традиционно будут русский язык (15 700) и математика (9 010). В этом году ЕГЭ по русскому языку будет проводиться в два дня, 6 и 7 июля, а ЕГЭ по математике профильного уровня состоится 10 июля. Экзамен по математике базового уровня отменен, так как результаты ЕГЭ необходимы будут только для поступления в вузы. С полным расписанием ЕГЭ можно ознакомиться на Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской областиЗавтра, 3 июля, с экзаменов по географии, литературе и информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) начнется основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этот день в Челябинской области будут сдавать экзамены 4 тысячи участников, сообщает минобрнауки.Самым многочисленным экзаменом будет информатика и ИКТ, ее планируют сдавать 2 632 участника. На экзамен по литературе зарегистрировались 1 115 человек. Экзамен по географии планируют сдавать 257 участников.«Количество участников, которые выбирают экзамен по информатике, в нашем регионе растет ежегодно, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 250 человек. Литературу в этом году выбрали на 7 человек больше, по сравнению с прошлым годом. А вот географию в этом году сдают на 54 человека меньше. В этом году ЕГЭ будет проводиться в новых условиях, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты на основе рекомендаций, разработанных Рособрнадзором. Во время экзаменов, когда много людей находится в одном помещении, мы постарались предусмотреть все меры эпидемиологической безопасности: каждый пункт проведения экзаменов (ППЭ) оснащен необходимым оборудованием для обеззараживания воздуха, измерения температуры, а также средствами индивидуальной защиты для всех специалистов, принимающих участие в проведении ЕГЭ. Со всеми проведен инструктаж, отработаны действия по запуску в ППЭ участников ЕГЭ, их рассадке в аудиториях с учетом социальной дистанции. О необходимости использовать маски и перчатки во время экзаменов каждый сдающий принимает решение самостоятельно. Несмотря на все изменения, главная задача экзамена остается прежней – каждому участнику необходимо собраться и показать все свои знания, которые он получил за годы обучения в школе. Желаю всем ребятам успешно справиться с заданиями, которые будут в экзаменационных работах», – прокомментировала начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области.Для проведения ЕГЭ 3 июля будет организована работа 60 ППЭ на базе образовательных организаций и трех ППЭ на дому. Экзамены начнутся в 10:00. Продолжительность испытания по географии составляет 3 часа, экзамены по литературе и информатике и ИКТ продлятся 3 часа 55 минут.Участникам ЕГЭ по географии предстоит выполнить 27 заданий с кратким ответом и 7 заданий – с развернутым. На экзамене разрешено пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. В первой содержится 16 заданий, 12 из которых с кратким ответом и 4 – с развернутым. Во второй части от участников ЕГЭ требуется написать сочинение на одну из 4 предложенных литературных тем.Контрольный измерительный материал (КИМ) по информатике и ИКТ состоит из двух частей и 27 заданий. Первая часть КИМ состоит из 23 заданий с кратким ответом, вторая часть – из четырех заданий с развернутым ответом.В 2020 году в Челябинской области на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 16 тысяч человек. Самым многочисленными экзаменами традиционно будут русский язык (15 700) и математика (9 010). В этом году ЕГЭ по русскому языку будет проводиться в два дня, 6 и 7 июля, а ЕГЭ по математике профильного уровня состоится 10 июля. Экзамен по математике базового уровня отменен, так как результаты ЕГЭ необходимы будут только для поступления в вузы. С полным расписанием ЕГЭ можно ознакомиться на официальном портале Единого государственного экзамена .Напомним, что в период единого государственного экзамена в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7(351)263- 25-17. AzAzA 2020-07-02YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: На Южном Урале стартовал досрочный период ЕГЭ

Сегодня выпускники Челябинской области сдают последние экзамены

В Челябинской области сдадут ЕГЭ по русскому языку

Южноуральские школьники сдадут ЕГЭ по профильной математике

ЕГЭ по профильной математике напишут около 9 тысяч выпускников области {comments_news}