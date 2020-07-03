Южноуральские студенты привели в порядок могилы героев Советского Союза

Патриотическое мероприятие состоялось на Успенском кладбище 2 июля. Бойцы студенческого сервисного отряда Avalon (ЮУрГУ) прибрались на 5 захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны.
Молодежь убрала опавшую листву и вырвала сорняки, а также протерла от пыли надгробные плиты. Были прибраны могилы следующих ветеранов: Брякина Павла Константиновича, Загайнова Георгия Прокофьевича, Куперштейна Израиля Григорьевича, Ященко Николая Ивановича и Чикирова Кузьмы Емельяновича.«Думаю, что с помощью подобных мероприятий можно понять, что отряды – это не только про работу, поездки и знакомства, но и про такие подобные добрые дела, где мы можем отдать дань памяти нашей Родине и её защитникам, которые и подарили нам мирное небо над головой», – сказала кандидат в ССервО Avalon Светлана Баранова.Отметим, что студенческие отряды региона не первый год участвуют в патриотических мероприятиях. В дальнейшем ребята планируют продолжить работать в данном направлении.
Источник: ЧРО МООО «РСО»