Совфед поможет расширить участие южноуральских предприятий в федеральных программах господдержки

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Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

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Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

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Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

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Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

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Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

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Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

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Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

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Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

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Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

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Челябинская молодежь очистила Голубой карьер от мусора и ознакомилась с процессом переработки отходов

В Челябинске минэкологии региона, компания «Полигон ТБО» и Российский союз молодежи провели совместную экологическую акцию. После субботника на Голубом карьере участники совершили экскурсию на предприятие, где своими глазами увидели, как перерабатывается мусор.
Субботник прошел на Голубом карьере в Челябинском городском бору. На берегу живописного водоема активисты РСМ собрали больше 200 килограммов мусора. Весь он был отсортирован по фракциям: в отдельные мешки волонтеры собирали пластик, стекло и смешанные отходы. Контролировала раздельный сбор координатор проекта «Чистые игры» в Челябинской области Олеся Ефимова, сообщает минэкологии.После субботника весь мусор отправился в компанию «Полигон ТБО», где он пройдет более тщательную сортировку, после чего часть отходов поступит на переработку. В одном из цехов предприятия участникам субботника продемонстрировали, как использованные полиэтиленовые пакеты перерабатываются в специальные гранулы. В дальнейшем из них изготавливают не только новые мешки для мусора, но и производственные материалы и даже трубы. А из переработанного пластика получается химическое волокно, которое подходит для изготовления самых разных изделий – от упаковочной ленты до одежды.Совместно с партнерскими организациями на «Полигоне ТБО» успешно осуществляются несколько программ по переработке вторсырья: мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из ПЭТ-тары производят измельченные хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, крупногабаритные отходы (древесные) - в стружку, реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса. Также в 2020 году планируется запуск производства евродров из крупногабаритного мусора, пакетов для мусора из переработанного материала и других направлений рециклинга отходов.«Мы с удовольствием поддерживаем проекты по экологическому просвещению и вовлечению жителей Южного Урала в вопросы обращения с отходами. Цель таких скромных по масштабам, но полезных мероприятий – это воспитание культуры обращения с отходами и пропаганда осознанного и ответственного потребления. Живой интерес к сфере обращения с отходами со стороны молодого поколения укрепил идею проводить подобные акции регулярно», - прокомментировал генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Александр Трубин.Организаторы надеются, что проведенная акция станет началом цепи просветительских мероприятий, которые помогут южноуральцам больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.«Челябинская область приступила к поэтапному переходу на раздельный сбор мусора. В марте текущего года был принят региональный закон, в рамках его реализации выбраны два «пилотных» города – Южноуральск и Копейск. Там раздельный сбор уже осуществляется. Контейнеры для разных видов отходов начали появляться и в Челябинске, за таким мусором приезжают специальные машины, чтобы разные фракции не смешивались. И сейчас от граждан требуется ответственный подход, потому что, к сожалению, довольно часто даже там, где установлены нужные контейнеры, люди продолжают бросать смешанный мусор в контейнеры для вторсырья. Подобные акции мы планируем проводить регулярно в просветительских целях. Будем не только наводить порядок на загрязненных территориях, собирать мусор, но и показывать людям, что происходит с отходами дальше - чтобы они могли наблюдать процесс переработки и видеть его результаты», - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков. Подробнее

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Представитель Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова, заместитель губернатора Егор Ковальчук...
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Совфед поможет расширить участие южноуральских предприятий в федеральных программах господдержки

Совфед поможет расширить участие южноуральских предприятий в федеральных программах господдержки Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области




Представитель Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова, заместитель губернатора Егор Ковальчук и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков посетили челябинскую компанию «Фабрика шнуров». На примере предприятия сенатору показали текущую ситуацию и запросы промышленности региона, связанные с кризисом на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.Ранее изучить ситуацию в каждом регионе страны поручила членам СФ председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко: «Убедительно прошу всех сенаторов связаться с региональными властями, с союзом промышленников, углубиться в тему состояния промышленности на сегодня, разных отраслей – что нужно от министерства промышленности, что тревожит, какие есть предложения. Посмотрите, что у вас происходит в регионах, какие проекты поддержал Фонд промышленного развития, ведь восстановление, перезапуск экономики – сегодня ключевая вещь. И промышленности в первую очередь».Выполняя поручение, сенатор Маргарита Павлова вместе сзаместителем губернатора Егором Ковальчуком и директором регионального Фонда развития промышленности Сергеем Казаковым посетили одно из успешно развивающихся челябинских предприятий – компанию «Фабрика шнуров».«Мы выбрали для экскурсии сенатора на действующее производство именно это предприятие, поскольку «Фабрика шнуров» - хороший пример того, как работают инструменты региональных мер господдержки. В апреле компания первой в области получила заём регионального ФРП в 8 млн рублей на запуск линии по производству эластичных шнуров для медицинских масок по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям», направила 3 млн рублей из государственных инвестиций на закупку оборудования, а 5 млн - на сырье, и уже сегодня выходит на заявленный объем выпуска продукции 6 тонн в месяц. Полученная поддержка помогла предприятию сохранить более 70 рабочих мест и развиваться дальше», - прокомментировал вице-губернатор Егор Ковальчук.На примере сотрудничества с «Фабрикой шнуров» директор регионального ФРП рассказал сенатору о деятельности Фонда и достигнутых результатах. В частности, в ходе реализации 25 профинансированных проектов создается 524 высокопроизводительных рабочих места, а налоговые отчисления по проектам составят 2 млрд 728 млн рублей. Вложения предприятий в реализацию проектов – это еще 8 млрд 625 млн рублей. Таким образом, в экономику региона инвестируется в общей сложности 11 млрд 350 млн рублей.«В период выхода экономики из ситуации, связанной с пандемией, министерство промышленности Челябинской области и региональный ФРП расширяют список мер поддержки и делают их, включая программы льготного заемного финансирования, доступнее для предприятий. Буквально на прошлой неделе мы упростили требования по программе «Проекты развития», снизив ставку до 2% годовых при банковской гарантии и долю софинансирования со стороны заявителя с 50% до 30% от бюджета проекта. Промышленные кластеры получают поддержку в виде субсидий на модернизацию действующего производства (до 20 млн рублей на предприятие). Являясь оператором нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Челябинской области, Фонд разрабатывает региональную программу повышения производительности труда для промышленного сектора МСП. Мы постоянно получаем обратную связь от промышленников и оперативно реагируем на их запросы», - отметил Сергей Казаков.Директор компании «Фабрика шнуров» Сергей Сиренко ознакомил гостей с особенностями своего производства и выпускаемой продукции, поделившись с сенатором реальными проблемами и первоочередными задачами, стоящими перед промышленными предприятиями в условиях постковидного кризиса.«Моя задача сейчас - аккумулировать все предложения и вопросы, волнующие промышленников нашей области – от малого до крупного бизнеса. Для этого и встречаюсь как с руководителями региона, министерства промышленности, так и с директорами предприятий. На следующей неделе в Совете Федераций пройдет «Правительственный час» с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Это позволит мне напрямую транслировать собранную информацию. Я вижу, что у челябинского ФРП программ поддержки бизнеса больше, чем у любого другого регионального Фонда. Тем важнее расширить его возможности с помощью федеральных ведомств, чтобы как можно больше предприятий Челябинской области смогли попасть уже в федеральные программы поддержки и своевременно получить необходимую им помощь», - подвела итог визита Маргарита Павлова.



Совфед поможет расширить участие южноуральских предприятий в федеральных программах господдержки Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области
2020-07-03YEKT11:00:00
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