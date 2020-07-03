Совфед поможет расширить участие южноуральских предприятий в федеральных программах господдержки

Представитель Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова, заместитель губернатора Егор Ковальчук и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков посетили челябинскую компанию «Фабрика шнуров». На примере предприятия сенатору показали текущую ситуацию и запросы промышленности региона, связанные с кризисом на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.Ранее изучить ситуацию в каждом регионе страны поручила членам СФ председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко: «Убедительно прошу всех сенаторов связаться с региональными властями, с союзом промышленников, углубиться в тему состояния промышленности на сегодня, разных отраслей – что нужно от министерства промышленности, что тревожит, какие есть предложения. Посмотрите, что у вас происходит в регионах, какие проекты поддержал Фонд промышленного развития, ведь восстановление, перезапуск экономики – сегодня ключевая вещь. И промышленности в первую очередь».Выполняя поручение, сенатор Маргарита Павлова вместе сзаместителем губернатора Егором Ковальчуком и директором регионального Фонда развития промышленности Сергеем Казаковым посетили одно из успешно развивающихся челябинских предприятий – компанию «Фабрика шнуров».«Мы выбрали для экскурсии сенатора на действующее производство именно это предприятие, поскольку «Фабрика шнуров» - хороший пример того, как работают инструменты региональных мер господдержки. В апреле компания первой в области получила заём регионального ФРП в 8 млн рублей на запуск линии по производству эластичных шнуров для медицинских масок по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям», направила 3 млн рублей из государственных инвестиций на закупку оборудования, а 5 млн - на сырье, и уже сегодня выходит на заявленный объем выпуска продукции 6 тонн в месяц. Полученная поддержка помогла предприятию сохранить более 70 рабочих мест и развиваться дальше», - прокомментировал вице-губернатор Егор Ковальчук.На примере сотрудничества с «Фабрикой шнуров» директор регионального ФРП рассказал сенатору о деятельности Фонда и достигнутых результатах. В частности, в ходе реализации 25 профинансированных проектов создается 524 высокопроизводительных рабочих места, а налоговые отчисления по проектам составят 2 млрд 728 млн рублей. Вложения предприятий в реализацию проектов – это еще 8 млрд 625 млн рублей. Таким образом, в экономику региона инвестируется в общей сложности 11 млрд 350 млн рублей.«В период выхода экономики из ситуации, связанной с пандемией, министерство промышленности Челябинской области и региональный ФРП расширяют список мер поддержки и делают их, включая программы льготного заемного финансирования, доступнее для предприятий. Буквально на прошлой неделе мы упростили требования по программе «Проекты развития», снизив ставку до 2% годовых при банковской гарантии и долю софинансирования со стороны заявителя с 50% до 30% от бюджета проекта. Промышленные кластеры получают поддержку в виде субсидий на модернизацию действующего производства (до 20 млн рублей на предприятие). Являясь оператором нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Челябинской области, Фонд разрабатывает региональную программу повышения производительности труда для промышленного сектора МСП. Мы постоянно получаем обратную связь от промышленников и оперативно реагируем на их запросы», - отметил Сергей Казаков.Директор компании «Фабрика шнуров» Сергей Сиренко ознакомил гостей с особенностями своего производства и выпускаемой продукции, поделившись с сенатором реальными проблемами и первоочередными задачами, стоящими перед промышленными предприятиями в условиях постковидного кризиса.«Моя задача сейчас - аккумулировать все предложения и вопросы, волнующие промышленников нашей области – от малого до крупного бизнеса. Для этого и встречаюсь как с руководителями региона, министерства промышленности, так и с директорами предприятий. На следующей неделе в Совете Федераций пройдет «Правительственный час» с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Это позволит мне напрямую транслировать собранную информацию. Я вижу, что у челябинского ФРП программ поддержки бизнеса больше, чем у любого другого регионального Фонда. Тем важнее расширить его возможности с помощью федеральных ведомств, чтобы как можно больше предприятий Челябинской области смогли попасть уже в федеральные программы поддержки и своевременно получить необходимую им помощь», - подвела итог визита Маргарита Павлова.
Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области