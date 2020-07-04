ММК награжден памятной медалью «Жди меня»

Источник: Пресс-служба ПАО «ММК»









Союз писателей Союзного государства России и Белоруссии вручил Магнитогорскому металлургическому комбинату памятную литературную медаль «Жди меня», посвященную 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ММК.Медаль «Жди меня» учреждена в октябре 2019 года в Могилеве (Белоруссия) пленумом Союза писателей Союзного государства, объединяющего авторов из России и Белоруссии. Как поясняет сопредседатель Союза писателей Союзного государства Николай Иванов, цель создания новой литературной медали – зафиксировать подвиг русского и белорусского народов, вместе сражавшихся во имя победы в Великой Отечественной войне. Медаль названа в честь знаменитого стихотворения Константина Симонова, ею награждают организации и людей, трудившихся в тылу или работающих над сохранением исторической памяти о войне.Магнитогорский металлургический комбинат, крупнейший производитель металла в СССР в годы войны, по праву оказался среди лауреатов медали «Жди меня»: Союз писателей Союзного государства направил соответствующий сертификат в адрес ММК 25 июня 2020 года. «Мы понимаем, что Магнитка – это сталь, техника, боевая мощь, без которых невозможно представить подвиг советского народа в годы войны. Вручая медаль «Жди меня» Магнитогорскому металлургическому комбинату, мы хотим вновь напомнить о героизме металлургов, которые ковали победу в тылу», – подчеркнул Николай Иванов. Среди других награжденных медалью: писатель Ямиль Мустафин, 14-летним подростком в годы войны работавший на оборонных заводах Башкирии, музей «Прохоровское поле», музей Константина Симонова в Могилеве и Поисковое движение России.Трудовой подвиг металлургов ММК, где в 1941-1945 годах было произведено более 10 миллионов тонн чугуна и более 11 миллионов тонн стали, прочно вошел в историю Великой Отечественной войны: каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были изготовлены из магнитогорской стали. 2 июля 2020 года Президент России Владимир Путин поддержал решение присвоить Магнитогорску звание «Город трудовой доблести».