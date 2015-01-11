Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ-2020

В Челябинской области во вторник, 7 июля, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, пройдет град, утром местами туманы – днем порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду Подробнее
В Челябинске появится стела в память о присвоении мегаполису звания «Город трудовой доблести». Место, где разместится знаковый объект, выберут сами горожане. 2 июля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». В южноуральской столице решили установить стелу, которая будет напоминать всем о бесценном вкладе наших предков в Великую Победу. Где она появится, станет известно по результатам опроса, стартовавшего на портале «Активный житель74».«Я от всей души поздравляю всех челябинцев с присвоением такой высокой награды и благодарю каждого, кто пришел на пункты голосования и поддержал свой родной город. Более 400 тысяч челябинцев высказались за присвоение нашему городу этого почетного титула! И я призываю всех челябинцев принять участие в голосовании и выбрать сквер, в котором будет установлена памятная стела с изображением герба города и строк из указа Президента РФ о присвоении звания», - отметила глава Челябинска Наталья Котова.В настоящее время ведется разработка эскизного проекта, а для установки стелы предлагается три сквера: около ЮУрГУ (на пересечении улиц Тернопольской и Сони Кривой), на Аллее Славы (на улице Цвиллинга) и на Площади Павших революционеров (на пересечении улиц Труда и Российской).Голосование доступно по ссылке часов https://opros.gosuslugi74.ru/poll/1394 и продлится до 18:00 часов 10 июля. Для участия в голосовании необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru), сообщает пресс-служба городской администрации. Подробнее
«Ростелеком» полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2020), который в этом году начался 29 июня. Экзамены проходят во всех субъектах Российской Федерации, а также в 80 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 на более чем пяти тысячах ППЭ задействовано свыше 130 тыс. камер.Накануне экзаменов «Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 70,8 тыс. аудиторий, ППЭ и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением превысил 96% аудиторий.Камерами оборудовано 1 186 аудиторий в 85 школах Южного Урала, 78 камер установлено в Региональном центре оценки качества и информатизации образования (ГБУ ДПО РЦОКИО), где проводится прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий.Видео из аудиторий транслируется на портале видеонаблюдения smotriege.ru. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения (ПО).Контролируют проведение государственной аттестации в 2020 году более 16 тыс. федеральных онлайн-наблюдателей. Впервые в этом году выявлять нарушения порядка проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием искусственной нейросети.«“Ростелеком” активно внедряет технологии искусственного интеллекта в жизнь, и сегодня за проведением экзаменов будут следить не только наши умные камеры. Важным нововведением этого года станет использование нейронной сети — с ее помощью в режиме реального времени будут выявляться возможные нарушения при проведении экзаменов. Искусственный интеллект будет анализировать видео с ЕГЭ, а при обнаружении подозрительной активности на экзамене подаст сигнал. Система автоматически сформирует “подозрение на нарушение”, и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволит снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным. В этом году технология “машинного зрения” будет запущена в пунктах проведения экзаменов в пяти субъектах, определенных Рособрнадзором. В следующем году эксперимент расширится на другие регионы», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.Техническую поддержку портала «Смотри.ЕГЭ» обеспечивает операторская площадка «Ростелеком Контакт-центр» в Челябинске. Учитывая актуальную ситуацию, 70% операторов контакт-центра сегодня работает удаленно. Специалисты следят за работой ПО и защищают портал от DDoS-атак. Общее время трансляции на портале www.smotriege.ru в период проведения экзаменов в 2020 году составит 15 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно следить за проведением экзаменов на портале могут 15 тыс. пользователей.Для поддержки пользователей портала «Ростелеком» развернул бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать всех, кто принимает непосредственное участие в проведении ЕГЭ, и принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.В этом году из-за пандемии коронавируса государственные экзамены будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в 2020 году — всего почти 750 тысяч человек.По материалам пресс-службы ПАО «Ростелеком» в Челябинской области.