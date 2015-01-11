Грозы с градом и сильный ветер придут в Челябинскую область

В Челябинской области во вторник, 7 июля, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, пройдет град, утром местами туманы – днем порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду.
Ночные температуры составят 12-17 градусов, днем потеплеет до 27-32.
В юго-западных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).
В отдельных районах прогнозируется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов выше нормы.
https://dostup1.ru/society/Grozy-s-gradom-i-silnyy-veter-pridut-v-Chelyabinskuyu-oblast_127943.html