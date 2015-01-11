2020-07-07YEKT08:00:00 | Губерния В Российской Федерации готовится к запуску система отслеживания больных коронавирусом по геолокации Источник: Фото из открытых источников Интернета









Минкомсвязь РФ разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных мобильных операторов связи. В настоящее время система эксплуатируется в тестовом режиме.Система позволит контролировать, как соблюдают карантин граждане Российской Федерации, которые получили предписания Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции. «В случае нарушения режима самоизоляции фиксируется время и координаты местонахождения абонента, продолжительность нарушения, максимальное удаление от места самоизоляции. Информация передается в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию и МВД», - поясняют авторы проекта.В настоящее время система работает в тестовом режиме. Тем, кто не соблюдает ограничения, от Единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru приходят смс-оповещения: «Внимание! Вами нарушен режим изоляции. Просим строго соблюдать карантин и не покидать место проживания. При повторном нарушении информация будет передана в контрольные органы. Берегите себя и окружающих!» В пресс-службе Минкомсвязи России сообщили, что в случае, если в отношении человека нет предписания Роспотребнадзора, полученное сообщение носит информационный характер и не предусматривает административного наказания.Угрозу представляют смс-сообщения, которые содержат информацию о лжештрафах за нарушение самоизоляции. Пример такого сообщения: «Согласно геолокации, вами был нарушен режим карантина. Согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ, вам необходимо оплатить штраф согласно постановлению ФСИН 128-411 от 15.04.2020 в размере 5000 рублей на телефон +7хххххххххх. Оплатить штраф вы можете в любом терминале оплаты. Если в течение 24 часов штраф не будет оплачен, против вас будет возбуждено уголовное дело на основании ст. 236 УК РФ». Важно помнить, что любое сообщение, главной целью которого является получение денег, – это действия мошенников. Правоохранительные органы не работают с гражданами подобным образом. Любое решение о назначении штрафа выносит суд на основании протокола, составленного правоохранительными органами. СПРАВОЧНО115 – круглосуточный телефон техподдержки пользователей портала gosuslugi.ru (для звонков с мобильного)8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения8-800-201-41-88 - круглосуточная горячая линиякоронавирус74.рф - ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса и актуальная информация Источник: Фото из открытых источников ИнтернетаМинкомсвязь РФ разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных мобильных операторов связи. В настоящее время система эксплуатируется в тестовом режиме.Система позволит контролировать, как соблюдают карантин граждане Российской Федерации, которые получили предписания Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции. «В случае нарушения режима самоизоляции фиксируется время и координаты местонахождения абонента, продолжительность нарушения, максимальное удаление от места самоизоляции. Информация передается в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию и МВД», - поясняют авторы проекта.В настоящее время система работает в тестовом режиме. Тем, кто не соблюдает ограничения, от Единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru приходят смс-оповещения: «Внимание! Вами нарушен режим изоляции. Просим строго соблюдать карантин и не покидать место проживания. При повторном нарушении информация будет передана в контрольные органы. Берегите себя и окружающих!» В пресс-службе Минкомсвязи России сообщили, что в случае, если в отношении человека нет предписания Роспотребнадзора, полученное сообщение носит информационный характер и не предусматривает административного наказания.Угрозу представляют смс-сообщения, которые содержат информацию о лжештрафах за нарушение самоизоляции. Пример такого сообщения: «Согласно геолокации, вами был нарушен режим карантина. Согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ, вам необходимо оплатить штраф согласно постановлению ФСИН 128-411 от 15.04.2020 в размере 5000 рублей на телефон +7хххххххххх. Оплатить штраф вы можете в любом терминале оплаты. Если в течение 24 часов штраф не будет оплачен, против вас будет возбуждено уголовное дело на основании ст. 236 УК РФ». Важно помнить, что любое сообщение, главной целью которого является получение денег, – это действия мошенников. Правоохранительные органы не работают с гражданами подобным образом. Любое решение о назначении штрафа выносит суд на основании протокола, составленного правоохранительными органами. СПРАВОЧНО115 – круглосуточный телефон техподдержки пользователей портала gosuslugi.ru (для звонков с мобильного)8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения8-800-201-41-88 - круглосуточная горячая линиякоронавирус74.рф - ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса и актуальная информация AzAzA 2020-07-07YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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