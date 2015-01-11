В Челябинской области завершен ремонт региональной автодороги, ведущей в Казахстан

Дорожники Челябинской области завершили капитальный ремонт магистрали, ведущей в Казахстан. Автодорога Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Республики Казахстан (участок Андреевский — гр. Казахстана) является важной транспортной артерией, соединяющей два соседних государства, сообщает миндортранс.На территории Челябинской области действует три автомобильных пункта пропуска через границу Российской Федерации и Республики Казахстан – «Бугристое», «Николаевка» и «Мариинский». Подъезд к первому из них осуществляется по федеральной автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница Республики Казахстан. К пункту «Николаевка» ведет региональная автодорога Варна – Александровка Варненского муниципального района – граница Казахстана), капитальный ремонт которой был выполнен в 2016 году.Подъезд к пункту автомобильного пропуска «Мариинский» осуществляется по региональной дороге Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Республики Казахстан. Участок протяженностью 27,2 км был в щебеночном покрытии, и с 2014 года проводились работы по его переводу в асфальтобетонное покрытие. Всего с 2014 по 2019 год отремонтировали участки общей протяженностью 25,8 км. В 2020 году последние 1,4 километра автодороги привели в нормативное состояние. Также в этом году была выполнена рекультивация объездной дороги протяженностью 11 км, нанесена разметка, произведено обустройство обочин и установлены дорожные знаки. Сейчас участок Андреевский – граница Республики Казахстан полностью заасфальтирован. Ширина дороги на всем протяжении отремонтированного участка — 10 метров (6 метров - проезжая часть и по 2 метра ширина обочин).«Это, несомненно, толчок в экономическом развитии для всей Челябинской области и в частности для Брединского района, — пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. — Рядом с дорогой уже построена новая АЗС, а местные фермеры с комфортом возят свою сельскохозяйственную продукцию в областной центр».Отметим, что капитальный ремонт дороги с 2019 года проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2020 году в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут 136,6 километра региональных автодорог и более 60 километров улично-дорожной сети Челябинска и Магнитогорска.
Источник: Пресс-служба миндортранса Челябинской области