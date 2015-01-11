Южноуральцев приглашают в онлайн-путешествие по «Планете Образцовой»

В этом году областной студенческий отряд впервые помогает в благоустройстве Челябинска. Наводить порядок на городские улицы вышли свыше 130 студентов различной специализации.
Молодые люди работают во главе с мастером, который также является учащимся высшего или среднего профессионального учебного заведения. В Калининском районе студенты убирают набережную реки Миасс, в Советском - наводят порядок на берегах озера Смолино и Шершневского водохранилища. В Ленинском районе бойцы трудятся на благоустройстве парка «Плодушка». Преображается Сад Камней в центре города и сквер «Молодежный» в Тракторозаводском районе. Также студотряды наводят порядок в Северо-Западном парке Курчатовского района и выполняют работы в Металлургическом районе Челябинска.«Первые дни работы дались нам нелегко. Мы столкнулись с необычными местами для уборки, но нам нравится то, чем мы занимаемся. Мы работаем в хорошем коллективе, постоянно общаемся, шутим и слушаем музыку, поэтому время проходит довольно быстро. Думаю, что совсем скоро мы точно станем очень дружным и сплоченным отрядом», - рассказала представитель студенческого педагогического отряда «Улыбка» (ЮУрГАУ) Ксения Зуева.Помогать с наведением порядка молодые люди будут до осени. Напомним, что в этом году студенты также работают в поисково-спасательной службе на водных объектах и на базе Челябинского государственного университета. Подробнее
Выпускница Детского благотворительного фонда «Андрюша», южноуральская вокалистка Татьяна Бикмухаметова станет участницей масштабного онлайн-события в честь дня рождения Елены Образцовой. 7 июля Культурный центр имени великой русской певицы организует онлайн-путешествие по «Планете Образцовой» - по городам, странам и континентам, где живут друзья и почитатели ее таланта, сообщает пресс-служба Детского фонда «Андрюша».В праздничном мероприятии прозвучат поздравления народного артиста СССР Юрия Темирканова, народного артиста России Николая Цискаридзе, петербургского художника Тумана Жумабаева и других известных деятелей культуры и искусства, молодых дарований - лауреатов и дипломантов конкурсов Елены Образцовой, а также Детского фонда «Андрюша». Меццо-сопрано Татьяна Бикмухаметова выступит с арией Сильвы из одноименной оперетты Имре Кальмана. Девушка родом из Сатки и активно участвует в местном музыкальном фестивале «Кармен», посвященном памяти Елены Образцовой. Подопечные Детского Благотворительного фонда «Андрюша» - южноуральские таланты – ежегодно на протяжении 10 лет проходят обучение в Международной творческой школе Культурного центра Елены Образцовой, и некоторым их них даже посчастливилось побывать на индивидуальных мастер-классах великой певицы. Эти встречи навсегда остались в их памяти. А среди победителей ежегодного Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой есть и выпускница Детского фонда «Андрюша» челябинка Ольга Захарова. Онлайн-путешествие «Планета Образцова» начнется 7 июля, в 15.00 по челябинскому времени и продлится до 16:30. Поздравление от фонда «Андрюша» намечено на 15:45. Встреча состоится на площадке Zoom и будет транслироваться на официальных страницах и в группах социальных сетей Культурного центра в Фейсбуке и ВКонтакте:https://www.facebook.com/ElenaObraztsovaCulturalCentre/ https://vk.com/elenaobraztsovaculturalcentreОрганизаторы приглашают всех любителей музыки присоединиться к этому увлекательному культурному путешествию!Справочно: 24 октября 1981 года открыта малая планета № 4623, которая получила имя «Образцова».