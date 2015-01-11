Южноуральцы смогут пользоваться ресурсами «Доступного интернета» до конца 2020 года

Минкомсвязь России подвела промежуточные итоги реализации проекта по предоставлению гражданам безвозмездного доступа в Интернет и приняла решение продлить эксперимент до 31 декабря 2020 года.Проект «Доступный Интернет» инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В эксперименте участвуют пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России: ПАО «Ростелеком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «МегаФон», ПАО «Эр-Телеком Холдинг», а также ряд региональных операторов. Каждый из пяти крупнейших операторов связи в среднем ежемесячно предоставлял доступ по фиксированным сетям связи более чем 50 тысячам уникальных пользователей. Средняя скорость оказания услуг связи в рамках эксперимента составила около 8,7 Мбит/сек. Суммарный объем трафика за апрель и май составил 5,5 Тб. 63% пользователей скачали более 100 Мбайт информации с ресурсов и сайтов перечня.«Мы зафиксировали интерес граждан к «социальному» пакету от операторов и приняли решение продлить эксперимент, пока ведем работу в рамках законопроектной деятельности по безвозмездному предоставлению доступа к сайтам из утвержденного министерством перечня», - прокомментировала статс-секретарь - замглавы Минкомсвязи России Людмила Бокова.Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О связи», предусматривающий безвозмездный доступ граждан РФ к интернет-сервисам, включенным в реестр отечественных социально значимых ресурсов, был внесен в Правительство РФ 14 апреля 2020 года.В настоящее время в реестр входит 371 сайт. Перечень разделен на несколько категорий: «коммуникационные сервисы», «агрегаторы социально значимой информации», «национальная культура и традиции», «непрерывное образование и повышение квалификации» и другие. К социально значимым ресурсам предъявляется ряд требований: на них должен размещаться преимущественно российский некоммерческий контент без видео- и аудиоконтента, рекламы.Справочно: В Челябинской области в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» жителям малых населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек предоставляется бесплатный доступ к высокоскоростному Интернету. Таких населенных пунктов на Южном Урале 258 с общим числом жителей около 90 тысяч человек. Весной 2020 года в закон «О связи» были внесены изменения, благодаря которым беспроводной интернет появится во всех населенных пунктах Южного Урала численностью от 100 до 250 человек. Всего на территории региона широкополосный доступ к сети Интернет имеют 73,4 % жителей. Цены на услуги связи в регионе - одни из самых низких по УрФО и России.