Челябинский студент разрабатывает систему глобального мониторинга транспорта

Студент магистратуры Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета Никита Алдохин работает над интересным проектом. Он уже отмечен грантом инновационного конкурса «УМНИК», а в перспективе может улучшить работу общественного транспорта в мегаполисе, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.Магистрант Никита Алдохин вместе с научным руководителем Игорем Кафтанниковым разрабатывает систему глобального мониторинга транспорта с применением автоматической идентификации радиосигналов (RFID) и интернета вещей. Как утверждает автор, эта система может конкурировать со спутниковыми системами или быть дополнением к ним, поскольку передает данные более точно.Суть работы системы такова: на автомобиль наклеивают специальную метку, а считыватель на стационарном объекте отправляет в автоматизированную систему данные о том, что транспорт прибыл на остановку или на КПП склада, или проехал определенный участок дороги. Транспорта много, а объектов, на которых надо производить считывание, меньше, соответственно, меньше и расход ресурсов.«Для запуска в эксплуатацию и моей разработки, и спутниковой навигации необходимы начальные финансовые вложения. Например, для сферы городского маршрутного транспорта в Челябинске они примерно равны, ― рассказывает Никита. ― Но у моей разработки ниже стоимость обслуживания в процессе эксплуатации. Также планируется удешевление. RFID выигрывает, когда погрешность спутникового трекера не позволяет точно определить нюансы проезда определенной точки пути транспортом. Да и в целом эта система в совокупности со спутником может улучшить качество отчета по маршруту следования. Спутник определит путь между двумя точками, а RFID система точно зафиксирует факт прибытия и убытия с определенного этапа маршрута».Проект был отмечен на всероссийском конкурсе научных проектов «УМНИК», автор получил грант в размере 500 тысяч рублей. Теперь Никита Алдохин планирует развивать проект и создать работоспособный программно-аппаратный комплекс, который позволит получать информацию о местоположении транспорта в режиме онлайн.
Источник: Пресс-служба ЮУрГУ