Судебные приставы открыли горячую линию для «двойников» должников

6 июля начали работу два детских оздоровительных лагеря города Кыштыма – «Радуга» и «Волна». В качестве вожатых школьников встречали представители Челябинского областного студенческого отряда.
В связи с эпидемиологической ситуацией учреждения скорректировали формат работы. Так, смены сокращены до двух недель, количество проживающих в комнатах также стало меньше. Во всех помещениях детских учреждений установлены дозаторы с антисептиком и рециркуляторы для обработки воздуха. Кроме того, вожатые будут ежедневно измерять температуру своих подопечных на протяжении всего времени пребывания в лагере.Общелагерные мероприятия в этом году будут проходить в измененном формате. Вожатыми будет сделан упор на проведение мероприятий внутри отрядов. Каждый отряд передвигается по территории лагеря группами в отведенное для этого время. Выехать за территорию детского оздоровительного лагеря до окончания смены воспитанники не смогут. Дни открытых дверей проводиться также не будут.Все вожатые прошли медицинскую комиссию и сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции в организме.Отметим, что со следующей недели бойцы студенческих отрядов приступят работать еще в три лагеря Челябинской области: Звездочка и Орленок (Озерск), Дружба (с. Непряхино). [gallery] Подробнее
Стартовала заявочная кампания Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Получить до 200 000 рублей на развитие проектов смогут «серебряные» волонтеры, а также государственные и некоммерческие организации, развивающие добровольчество. Регистрация на конкурс идет на портале DOBRO.RU до 31 июля. Подробнее
В Челябинской области открыли горячую линию для оказания юридической помощи гражданам, которых ошибочно посчитали должниками по исполнительным производствам. Звонки по телефону (351)255-34-17 в региональном управлении ФССП России принимаются ежедневно.Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят из-за совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов. В этом случае, чтобы избежать принудительного взыскания чужих долгов, «двойникам» следует обратиться на горячую линию, а также представить документы, которые позволят однозначно идентифицировать личность гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Если ошибка подтвердится, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина. В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, удержания денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН). В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.