2020-07-08YEKT11:00:00 | Губерния ПФР информирует: до конца июля 2020 года действует упрощенный порядок оформления пенсии Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, которые позволят в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. По 31 июля 2020 года ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.Продлено дистанционное назначение пенсииОформление пенсии в июле продолжится по электронным заявлениям, которые подаются через Личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru или портале госуслуг. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основании данных, которые переданы работодателями в информационную систему ПФР.Наполнение лицевых счетов сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, в большинстве случаев обеспечивается за счет заблаговременной работы управлений ПФР с гражданами предпенсионного возраста. Благодаря этому большинство пенсий в период карантина назначается удаленно без личного посещения клиентской службы ПФР.Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, специалист управления ПФР при наличии контактной информации свяжется с ним по телефону для получения согласия на оформление пенсии. Такой порядок сохранится по 31 июля 2020 года. Это решение отразится в специальном акте, именно на основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии, и запускается дальнейший процесс по ее оформлению.Следует отметить, что специалисты ПФР никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, то человеку необходимо незамедлительно прекратить дальнейшее общение, так как он имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять таким звонкам или письмам.Проактивное повышение выплат пенсионерам старше 80 летВсем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, автоматически производится перерасчет страховой пенсии по старости, при этом размер фиксированной выплаты увеличивается в два раза (по состоянию на 1 января 2020 года фиксированная выплата составляет 5686,25 руб.).В июле управления ПФР продолжат проактивно определять получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера.Продление выплаты пенсии по доверенности, а также гражданам без пропискиПо закону пенсионер, оформивший получение своей пенсии по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу управления ПФР или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца июля данный порядок приостановлен, а факт получения пенсии подразумевается по умолчанию. Благодаря этому выплата пенсии по доверенности будет производиться по 31 июля.Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До конца июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, а выплата пенсии будет автоматически продлена по 31 июля.Для сведения: Ранее ПФР принял решение об упрощенном порядке назначения и продления выплаты пенсии инвалидам. До 1 октября все виды пенсий гражданам, имеющим инвалидность, и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в управление ПФР таким гражданам достаточно подать заявление, все остальные сведения ПФР получит из реестра самостоятельно.Напомним, что с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому это происходит на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.Кроме того, семьям, получающим ежемесячную выплату из средств материнского капитала, в ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продляется автоматически. AzAzA 2020-07-08YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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