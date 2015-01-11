70 семейных пар Челябинской области получат медали «За любовь и верность»

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году, получив одобрение Межрелигиозного совета России и поддержку в российских регионах, обрел свои символ – ромашку – и награду – медаль «За любовь и верность».В Челябинской области медали «За любовь и верность» вручают с 2010 года. Более 700 семей Южного Урала уже получили эту почетную награду, 70 пар будут награждены в 2020 году. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой чествование пар планируют провести в октябре. Ежегодно ветеранов семейной жизни чествуют в отделах ЗАГС Челябинской области, торжественные мероприятия проводятся по всему региону вместе с представителями администраций органов местного самоуправления, общественными организациями, представителями Русской православной церкви.