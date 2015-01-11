Челябинская команда создала одно из лучших решений на втором этапе международного конкурса World AI & Data Challenge

6 июля начали работу два детских оздоровительных лагеря города Кыштыма – «Радуга» и «Волна». В качестве вожатых школьников встречали представители Челябинского областного студенческого отряда.
В связи с эпидемиологической ситуацией учреждения скорректировали формат работы. Так, смены сокращены до двух недель, количество проживающих в комнатах также стало меньше. Во всех помещениях детских учреждений установлены дозаторы с антисептиком и рециркуляторы для обработки воздуха. Кроме того, вожатые будут ежедневно измерять температуру своих подопечных на протяжении всего времени пребывания в лагере.Общелагерные мероприятия в этом году будут проходить в измененном формате. Вожатыми будет сделан упор на проведение мероприятий внутри отрядов. Каждый отряд передвигается по территории лагеря группами в отведенное для этого время. Выехать за территорию детского оздоровительного лагеря до окончания смены воспитанники не смогут. Дни открытых дверей проводиться также не будут.Все вожатые прошли медицинскую комиссию и сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции в организме.Отметим, что со следующей недели бойцы студенческих отрядов приступят работать еще в три лагеря Челябинской области: Звездочка и Орленок (Озерск), Дружба (с. Непряхино). [gallery] Подробнее
Стартовала заявочная кампания Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Получить до 200 000 рублей на развитие проектов смогут «серебряные» волонтеры, а также государственные и некоммерческие организации, развивающие добровольчество. Регистрация на конкурс идет на портале DOBRO.RU до 31 июля. Подробнее
В онлайн-хакатоне международного конкурса World AI & Data Challenge, который прошел 4-5 июля на площадках «Точек кипения» АСИ, приняли участие 37 команд из шести городов страны. Решение челябинской команды по анализу содержания загрязняющих веществ в воде вошло в число лучших по итогам второго этапа конкурса, сообщает мининформ.В течение двух дней участникам онлайн-хакатона предстояло решить одну из 30 глобальных социальных задач с помощью искусственного интеллекта (AI) и больших данных (Big Data). Направления были самые разные: от внедрения системы мониторинга и предсказания аварийности на дорогах до прогноза динамики рождаемости и строительства детских садов. За решение задач в минувшие выходные взялись 37 команд из шести городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Екатеринбурга, Липецка.Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области представило на дата-хакатоне задачу по интеллектуальной обработке обращений граждан. Над созданием решения трудятся семь команд из Москвы, Казани и Екатеринбурга.Челябинские разработчики выбрали задачи в сфере экологии и здравоохранения. Команда «HackingPractice» работает над созданием цифрового решения, позволяющего анализировать содержание загрязняющих веществ в воде. Решение вошло в число лучших по итогам двухдневного хакатона, а участники были награждены дипломом как лучшая команда второго этапа.«Нам дали на рассмотрение тридцать задач практически со всех регионов России, и мы выбрали проблему загрязнения рек, так как неравнодушны к теме экологии. Двадцать часов мы исследовали данные по рекам, практически не спали, одновременно работали все. Затем были три внутренних защиты проекта перед экспертами в области Data Science, которые дали ценные рекомендации по проекту. 5 июля, в 22 часа, мы защитились», - поделилась опытом участия в конкурсе капитан команды Анна Бородина.На третьем этапе челябинским разработчикам предстоит показать полностью готовое решение по нахождению зависимостей между показателями, загрязняющими реки. Оно может быть применено в любом регионе, в том числе в Челябинской области.До 31 августа команды будут дорабатывать свои проекты. В сентябре пройдет итоговый отбор лучших решений и будет создан акселератор, который подготовит команды к внедрению разработок в регионах.Справочно: Второй этап Международного конкурса World AI & Data Challenge организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Всемирным банком. Участникам предстояло вместе с экспертами разработать MVP-решения выбранных задач, то есть создать версию продукта с минимальным функционалом, решающим одну из проблем заказчика. Для победителей конкурса предусмотрен призовой фонд. Гранты на вычислительные мощности платформы Яндекс.Облако составят 1 миллион рублей за 1 место, 750 тысяч за 2 место, 500 тысяч за 3 место. 250 и 100 тысяч рублей предусмотрено за 4 и 5 место соответственно. Также победители смогут пройти онлайн-курсы по AI & Data от ведущих школ мира.
Источник: Пресс-служба мининформа Челябинской области