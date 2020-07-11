Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

8-11 июля 2020 в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7°С и более выше нормы.

Высокая температура воздуха, является большой нагрузкой на организм любого человека. Труднее всего пожилым людям, хроническим больным и детям (особенно грудным).

Длительное воздействие высоких температур может привести к нарушению обмена веществ, обезвоживанию, тепловым ударам, а также к снижению иммунитета в целом.

Рекомендации гражданам:

· Ограничьте физические нагрузки;

· Постарайтесь не выходить на улицу в разгар жары – с 11 до 16 часов;

· Не оставляйте маленьких детей спать на солнцепеке;

· Носите светлую просторную одежду из натуральных тканей. Обязателен головной убор;

· При передвижении по улицам больше находитесь в тени;

· Пейте больше воды комнатной температуры (но ни в коем случае не ледяной);

· Будьте осторожны с алкоголем (спиртные напитки в жару провоцируют тахикардию и сильное расширение сосудов головного мозга, что может привести к инфарктам или инсультам);

· Желательно ограничить курение;

· Пища должна быть легкой (рыба, овощи, фрукты и ягоды);

· По возможности принимайте прохладный душ несколько раз в день.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43570/