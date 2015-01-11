В Челябинской области продолжается прием документов на включение в перечни приоритетных инвестпроектов

6 июля начали работу два детских оздоровительных лагеря города Кыштыма – «Радуга» и «Волна». В качестве вожатых школьников встречали представители Челябинского областного студенческого отряда.





В связи с эпидемиологической ситуацией учреждения скорректировали формат работы. Так, смены сокращены до двух недель, количество проживающих в комнатах также стало меньше. Во всех помещениях детских учреждений установлены дозаторы с антисептиком и рециркуляторы для обработки воздуха. Кроме того, вожатые будут ежедневно измерять температуру своих подопечных на протяжении всего времени пребывания в лагере.Общелагерные мероприятия в этом году будут проходить в измененном формате. Вожатыми будет сделан упор на проведение мероприятий внутри отрядов. Каждый отряд передвигается по территории лагеря группами в отведенное для этого время. Выехать за территорию детского оздоровительного лагеря до окончания смены воспитанники не смогут. Дни открытых дверей проводиться также не будут.Все вожатые прошли медицинскую комиссию и сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции в организме.Отметим, что со следующей недели бойцы студенческих отрядов приступят работать еще в три лагеря Челябинской области: Звездочка и Орленок (Озерск), Дружба (с. Непряхино). [gallery] Подробнее