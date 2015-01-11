В Челябинской области продолжается прием документов на включение в перечни приоритетных инвестпроектов

Для создания привлекательных условий ведения бизнеса и стимулирования инвестиционной активности в Челябинской области реализуются системные меры поддержки предпринимателей и инвесторов. Так, инвестпроект может быть включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) региона, чтобы его инициатор мог получить господдержку. В период пандемии коронавируса по решению губернатора Алексея Текслера эти меры были расширены.Претендовать на поддержку теперь могут организации, с 2016 года реализующие или планирующие в Челябинской области инвестиционные проекты по строительству или реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств в одной из 23 сфер, в числе которых обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, образование, здравоохранение и др.Также необходимо соблюдение ряда условий. В частности, среднемесячная начисленная заработная плата в организации не должна быть меньше среднемесячной номинальной начисленной зарплаты за последний отчетный год в муниципалитете, где реализуется или планируется инвестпроект.Кроме того, инвестпроект по строительству должен предусматривать капвложения не менее 250 млн рублей в Челябинском и Магнитогорском городских округах, не менее 150 млн – в Златоустовском, Копейском и Миасском городских округах и не менее 50 млн – в ином муниципалитете. В проект по реконструкции и техперевооружению необходимо инвестировать не менее 50 млн рублей вне зависимости от территории.Для ПИП снижение ставки по налогу на прибыль возможно до 13,5% в течение 5 последовательных налоговых периодов, а налог на имущество на тот же срок обнуляется. Максимальный период, в пределах которого применяется налоговая льгота, не может превышать восьми календарных лет с года, следующего за тем, в котором принято решение о включении инвестпроекта в перечень приоритетных.Дополнительно на 2020 год по ПИП приостанавливается действие условия по выполнению финансово-экономических показателей.Претендентам на включение в перечни необходимо до 1 сентября 2020 года представить пакет документов в минэкономразвития Челябинской области (каб. 409). Следующий отбор начнется с 1 января 2021 года.«В Челябинской области действует целый спектр механизмов поддержки инвесторов. Кроме приоритетных, возможна поддержка региональных и масштабных инвестпроектов. В зависимости от статуса им оказывается поддержка в виде налоговых льгот, предоставляется возможность воспользоваться налоговым вычетом или арендовать земельные участки без проведения торгов. Одновременно всем инвесторам доступна поддержка «Территории Бизнеса», которая сопровождает проекты от идеи до запуска производства», – комментирует министр экономического развития Наталья Лугачева.Более подробную информацию можно прочитать по ссылке, а также получить по тел./факс: (351) 263-86-55, е-mail: K.Pervuhina@mineconom74.ru (К.В. Первухина).