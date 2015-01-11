Ведущие менеджеры южноуральских компаний расскажут выпускникам вузов о рынке труда и поиске работы

В Челябинске с 7 по 11 июля проводится карьерный спринт «Успешный старт в профессии» для начинающих специалистов и студентов старших курсов. Молодые люди узнают об устройстве рынка труда, как эффективно искать работу и составлять портфолио. Для участия необходимо пройти регистрацию, сообщает Молодежный ресурсный центр.9 июля, в 19:30, выпускники обсудят, как составить резюме, если нет опыта работы. 11 июля, в 14:00, для молодых людей строится мастер-класс «Как выиграть собеседование?». Участники получат чек-листы и смогут посостязаться в конкурсе призов. Спикерами карьерного спринта выступят руководитель отдела рекрутинга «Ромкор», Key Agency People Татьяна Перфильева, HR-менеджер STYLISH Анастасия Гончарова и сооснователь HRpro Залия Шамигулова.Организаторами мероприятия является консалтинговая компания HRpro при поддержке кафедры экономики труда и управления персоналом ЮУрГУ. Всю подробную информацию можно найти на официальной странице в Instagram.