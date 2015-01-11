В Челябинске стартует акция «Подари мне жизнь!»

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Министерство науки и высшего образования России, по инициативе Минспорта России, разослало в приемные комиссии ВУЗов рекомендации об учёте в качестве индивидуальных достижений для начисления дополнительных баллов выписок из приказа Минспорта России о награждении знаком отличия ГТО Подробнее
Челябинск 9 июля присоединится к Всероссийской социальной акции «Подари мне жизнь!». Проект нацелен на профилактику абортов и сохранение семейных ценностей. Мероприятия продлятся до 15 июля, сообщает городской центр медицинской профилактики.Акция «Подари мне жизнь!» направлена на информирование общества о медицинском, нравственном и этическом вреде абортов, а также на сокращение их количества. Главная задача мероприятия — сделать рождение каждого ребенка желанным.Символично, что проект начинается сразу после Всероссийского дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и тесно связан с историей и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии.В этом году из-за ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, акция проводится только на базе женских консультаций. Здесь посетителям раздадут специальные буклеты, рассказывающие о планировании беременности.Профилактика абортов ведется не только государственными медицинскими и социальными учреждениями. В Челябинской области также есть общественные организации, готовые оказать всестороннюю помощь женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: - Социальный приют «Мать и дитя» Сайт: http://matditya.ru Телефон: 8922-750-02-50 - Социальная служба при храме Илии Пророка Соц. сети: https://vk.com/czmid Телефон: 89511262271- Центр поддержки семьи «Два крыла» (г. Миасс) Соц.сети: https://vk.com/wingssvk Телефон: 89518013175 - Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег» Сайт: http://bereg74.org/ Телефон: 8 351 2230309