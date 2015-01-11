В Челябинске стартует акция «Подари мне жизнь!»

Министерство науки и высшего образования России, по инициативе Минспорта России, разослало в приемные комиссии ВУЗов рекомендации об учёте в качестве индивидуальных достижений для начисления дополнительных баллов выписок из приказа Минспорта России о награждении знаком отличия ГТО Подробнее