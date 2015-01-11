На Южном Урале потеплеет до +37 градусов

В Челябинской области сохраняется сильная жара – в пятницу, 10 июля, воздух прогреется до +37 градусов.

Ночные температуры будут составлять 17-22 градуса, в низинах столбики термометров опустятся до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 32-37 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков.

Жаркая погода продержится и на предстоящих выходных. Синоптики обещают 34-36 градусов. Зной немного спадет к воскресенью, прогнозируется 25-30 градусов, на юге – до 35.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-potepleet-do-37-gradusov_128064.html